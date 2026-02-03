1,44 Milliarden Euro! Olympia-Kosten explodieren

Olympia-Vorbereitungen unter „Notfallbedingungen“

Man habe unter sehr hohem Druck von allen Seiten gestanden. „Es gibt Momente, in denen ein Organisationskomitee unter Notfallbedingungen arbeiten muss, und die Spiele in Mailand/Cortina waren definitiv einer dieser Fälle“, sagte Varnier. Deshalb habe man auch Kompromisse machen müssen. „Sie werden bei diesen Spielen nicht alles finden, was sie vielleicht erwartet haben oder was wir uns ursprünglich gewünscht haben.“