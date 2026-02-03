1,44 Milliarden Euro! Olympia-Kosten explodieren

Die Veranstaltungskosten der Olympischen Spiele in Mailand/Cortina sind von ursprünglich veranschlagten 1,1 auf 1,44 Milliarden Euro angestiegen. Hinzu kommen 2,96 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern für Infrastruktur, auch diese Kosten fielen höher aus als geplant. Andrea Varnier, CEO der Winterspiele, berichtete am Dienstag von einem beschwerlichen Projekt, das unter hohem Zeitdruck stand und mit großen finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hatte.
„Dieser Weg hat sich als noch beschwerlicher erwiesen als ursprünglich angenommen, mit Herausforderungen und Schwierigkeiten, einige erwartet, andere unerwartet und wahrscheinlich unnötig. Die finanzielle Situation unseres Organisationskomitees war über die Jahre hinweg äußerst schwierig“, sagte Varnier am Dienstag und bekannte: „Wir müssen anerkennen, dass die Spiele mehr gekostet haben als ursprünglich im Bewerbungsbudget vorgesehen.“
Olympia-Vorbereitungen unter „Notfallbedingungen“
Man habe unter sehr hohem Druck von allen Seiten gestanden. „Es gibt Momente, in denen ein Organisationskomitee unter Notfallbedingungen arbeiten muss, und die Spiele in Mailand/Cortina waren definitiv einer dieser Fälle“, sagte Varnier. Deshalb habe man auch Kompromisse machen müssen. „Sie werden bei diesen Spielen nicht alles finden, was sie vielleicht erwartet haben oder was wir uns ursprünglich gewünscht haben.“
Der erst nach einigen Diskussionen um eine Austragung im Ausland neu gebaute Eiskanal in Cortina d‘Ampezzo und die Eishockey-Halle in Mailand seien erst auf den letzten Drücker fertig geworden. „Beide wurden dem Organisationskomitee buchstäblich in letzter Minute, unter Einhaltung aller Fristen, übergeben“, sagte Varnier und ergänzte: „Dennoch werden beide Anlagen für die Spiele herausragend sein, und wir hoffen, dass sie den Gemeinden als bleibendes Vermächtnis erhalten bleiben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.