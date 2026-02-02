Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon

Bereits Hinweise auf weitere Stellen

Im Internet wird heftig diskutiert, ob es sich nicht bloß um eine Dehnungsfuge handelt – also um ein technisch vorgesehenes Element. Auch dazu äußern sich die Wiener Linien indirekt: Es handelt sich um einen Schaden, nicht um eine geplante Fuge. Weitere Langsamfahrstellen auf der Neubaustrecke der Linie 27 gebe es aber nicht. Im Internet wird jedoch bereits von weiteren Stellen gesprochen.