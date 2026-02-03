Vorteilswelt
Mexikos Kartell-Kämpfe

Über 4000 Tote! Hier gehört das Morden zum Alltag

Ausland
03.02.2026 13:06
Marcos Arturo Beltrán-Leyva war einer der Drogenbosse, der vor Gewalt nicht zurückschreckte und ...
Marcos Arturo Beltrán-Leyva war einer der Drogenbosse, der vor Gewalt nicht zurückschreckte und 2009 selbst ums Leben kam.
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Nach dem elffachen Mord auf einem Fußballplatz geraten mexikanische Kartelle ins internationale Rampenlicht. Auch das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten gibt ein hohes Sicherheitsrisiko (Stufe 3) für Teile des Landes aus. Wir erklären, warum das Morden in manchen Städten zum Alltag gehört.

Sonne, weiße Sandstrände und Kultur wohin das Auge reicht – Mexiko erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit bei Touristen. Während es in den Touristenhochburgen meist friedlich zugeht, ist vor allem der Norden an der Grenze zu den USA sowie das Landesinnere von ungeheurer Gewalt durchzogen. Der letzte Vorfall: 11 Tote in der Stadt Salamanca!

Folgen Sie uns auf