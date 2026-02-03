Über 4000 Tote! Hier gehört das Morden zum Alltag

Sonne, weiße Sandstrände und Kultur wohin das Auge reicht – Mexiko erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit bei Touristen. Während es in den Touristenhochburgen meist friedlich zugeht, ist vor allem der Norden an der Grenze zu den USA sowie das Landesinnere von ungeheurer Gewalt durchzogen. Der letzte Vorfall: 11 Tote in der Stadt Salamanca!