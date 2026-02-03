Spanien plant Social-Media-Verbot für Jugendliche

Australien hatte im Dezember als erstes Land ein Verbot beliebter Internet-Plattformen erlassen. Einige andere Staaten – darunter Österreich, Frankreich und Großbritannien – erwägen jetzt ebenfalls die Einführung einer Altersbegrenzung. Befürworter begründen diesen Schritt mit dem Schutz der körperlichen und seelischen Gesundheit von Minderjährigen. Sanchez sagte, seine Regierung werde in der kommenden Woche einen ähnlich gelagerten Gesetzentwurf wie in Australien vorlegen. Dieser solle Führungskräfte von sozialen Medien für illegale Inhalte und Hassreden zur Verantwortung ziehen.