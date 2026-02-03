Vorteilswelt
Australien als Vorbild

Spanien plant Social-Media-Verbot für Jugendliche

Außenpolitik
03.02.2026 12:46
Befürworter einer Altersbeschränkung verweisen auf eine Vielzahl von Studien, die darauf ...
Befürworter einer Altersbeschränkung verweisen auf eine Vielzahl von Studien, die darauf hindeuten, dass Teenager zu viel Zeit online verbringen und damit ihre psychische Gesundheit gefährden.(Bild: Nicola Parry – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Um Jugendliche vom „digitalen Wilden Westen“ zu schützen, will nun auch die spanische Regierung den Zugang zu sozialen Medien für Minderjährige unter 16 Jahren verbieten. Ministerpräsident Pedro Sanchez ruft auch andere europäische Länder auf, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Australien hatte im Dezember als erstes Land ein Verbot beliebter Internet-Plattformen erlassen. Einige andere Staaten – darunter Österreich, Frankreich und Großbritannien – erwägen jetzt ebenfalls die Einführung einer Altersbegrenzung. Befürworter begründen diesen Schritt mit dem Schutz der körperlichen und seelischen Gesundheit von Minderjährigen. Sanchez sagte, seine Regierung werde in der kommenden Woche einen ähnlich gelagerten Gesetzentwurf wie in Australien vorlegen. Dieser solle Führungskräfte von sozialen Medien für illegale Inhalte und Hassreden zur Verantwortung ziehen.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez(Bild: AP)

Sanchez: „Das werden wir nicht länger hinnehmen“
Strafbar sollen demnach auch die Manipulation durch Algorithmen und die Verstärkung illegaler Inhalte werden. Die Staatsanwaltschaft werde zudem prüfen, ob bei den Plattformen Grok von Elon Musk, TikTok und Instagram Rechtsverstöße vorlägen.

Die linke Koalitionsregierung von Sanchez beklagt seit Längerem die Verbreitung von Hassreden, pornografischen Inhalten und Falschinformationen in den sozialen Medien und deren negative Auswirkungen auf junge Menschen. „Unsere Kinder sind einem Raum ausgesetzt, den sie nie allein hätten erkunden sollen. Das werden wir nicht länger hinnehmen“, so Sanchez.

 

