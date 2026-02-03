„Da liegen Licht und Schatten nah beieinander“

1,44 Milliarden Euro! Olympia-Kosten explodieren
„Notfallbedingungen“
Am Montag schlugen die Crans-Montana-Starter Stefan Babinsky, Daniel Hemetsberger und Lukas Feurstein in ihren Olympia-Quartier in Bormio ihre Zelte auf. Ein bekanntes Terrain, das gemischte Erinnerungen weckt ...
„Gewaltig, die Tribüne hat schon was“, staunte Stefan Babinsky. Der am Montag nach knapp sechsstündiger Autofahrt im Bormio aufschlug, gemeinsam mit den Crans-Montana-Startern Daniel Hemetsberger und Lukas Feurstein eincheckte. Im Hotel Derby, direkt hinter der Fantribüne im Zielraum. Dort, wo die ÖSV-Asse seit Jahren nächtigen, wenn der Weltcup hier Station macht. Bekanntes Terrain also, kein Vergleich zu den exotischen Spielen in Sotschi, Pyeonchang oder Peking. „Wir wissen genau“, so Hemetsberger, „was uns hier erwartet.“
