Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“

Meinungsforscher Peter Hajek, der an der Studie mitgearbeitet hat, sprach am Dienstag von einer „mittelprächtigen“ Zufriedenheit. Auch die Zukunftsfähigkeit sei „nicht das Gelbe vom Ei“. Der Bildungsminister kündigte an, dass die Reform der AHS-Oberstufe samt Kürzungen nur der Anfang sei. So werde bereits an neuen Lehrplänen für berufsbildende Schulen gearbeitet, die AHS-Unterstufe und Mittelschulen sollen folgen. Weitere Schritte seien außerdem Bürgerforen, um die Themen zu vertiefen, und der „Plan Z“, der Maßnahmen über die Legislaturperiode hinaus enthalten soll. Dieser werde Ende März vorgestellt, kündigte der NEOS-Politiker an.