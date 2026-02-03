Razzia bei Online-Plattform X: Musk vorgeladen

Die französische Behörde hat im Zuge ihrer Ermittlungen gegen Musks Online-Dienst X ihn und die ehemalige Geschäftsführerin Linda Yaccarino für den 20. April zu einer Anhörung vorgeladen, geht aus einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft am Dienstag hervor. Die Cybercrime-Einheit der Behörde sei bei der Razzia auch von Europol und der französischen Polizei unterstützt worden, heißt es. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt seit rund einem Jahr gegen X.