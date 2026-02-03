Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Babymilch-Skandal: Wie sicher ist die Nahrung?

Forum
03.02.2026 13:00
Viele Eltern sind aktuell verunsichert.
Viele Eltern sind aktuell verunsichert.(Bild: fotoduets - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Wieder sorgt Wuhan für beunruhigende Schlagzeilen: Ein verunreinigtes Spezialöl in Babymilch hat weltweite Rückrufe ausgelöst. Auch in Österreich landeten giftige Chargen in den Regalen, während in Frankreich sogar Todesfälle untersucht werden. Wie konnte dieses Risiko so lange unentdeckt bleiben?

0 Kommentare

Der aktuelle Fall erschüttert das Vertrauen in große Lebensmittelkonzerne wie Nestlé und Danone. Das Bakteriengift Cereulid, das in Standardtests bisher oft durch das Netz ging, gelangte offenbar über ein ARA-Öl, das von einer chinesischen Firma bezogen wurde, in die Säuglingsnahrung. Während die EU-Behörde EFSA nun eilig Höchstwerte festlegt, zeigt der Vorfall die gefährlichen Lücken in globalen Lieferketten auf. 

Sind Sie von den aktuellen Rückrufen betroffen und wie gehen Sie mit der Unsicherheit um? Reichen Ihnen die nun festgelegten Grenzwerte der Behörden als Konsequenzen aus, oder haben Sie das Vertrauen in die großen Marken verloren?  Welchen Schluss ziehen Sie aus diesem Lebensmittelskandal? Teilen Sie mit uns Ihre Ansichten oder Erfahrungen dazu in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
161.779 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
114.943 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
114.741 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Mehr Forum
Frage des Tages
Verbrenner-NoVa steigt: Argument für E-Auto?
Diskutieren Sie mit!
Arbeitslosigkeit: Wann wird es wieder besser?
Diskutieren Sie mit!
Deutsche Flaute: Bleiben Österreicher Biertrinker?
Frage des Tages
Kids-TV: Werbeverbot für zuckerhaltige Produkte?
Diskutieren Sie mit!
Abtreibungsrecht: Ein „Zerstörer des Friedens“?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf