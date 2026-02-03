Babymilch-Skandal: Wie sicher ist die Nahrung?

Wieder sorgt Wuhan für beunruhigende Schlagzeilen: Ein verunreinigtes Spezialöl in Babymilch hat weltweite Rückrufe ausgelöst. Auch in Österreich landeten giftige Chargen in den Regalen, während in Frankreich sogar Todesfälle untersucht werden. Wie konnte dieses Risiko so lange unentdeckt bleiben?
Der aktuelle Fall erschüttert das Vertrauen in große Lebensmittelkonzerne wie Nestlé und Danone. Das Bakteriengift Cereulid, das in Standardtests bisher oft durch das Netz ging, gelangte offenbar über ein ARA-Öl, das von einer chinesischen Firma bezogen wurde, in die Säuglingsnahrung. Während die EU-Behörde EFSA nun eilig Höchstwerte festlegt, zeigt der Vorfall die gefährlichen Lücken in globalen Lieferketten auf.
