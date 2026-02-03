Verhinderter Taxiräuber muss hinter Gitter

In der Hitze des Gefechts hatte der Chauffeur allerdings seinen Fuß von der Bremse genommen, weshalb der Automatikwagen losrollte und gegen eine Absperrung prallte. Das schreckte den 28-Jährigen so, dass er von seinem Vorhaben abließ und über einen Treppenaufgang Reißaus nahm. Einige Monate lang flog er erfolgreich unter dem Radar, aber Ende November wurde er in einem niederösterreichischen Therapiezentrum festgenommen.