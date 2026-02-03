Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtfach vorbestraft

Verhinderter Taxiräuber muss hinter Gitter

Oberösterreich
03.02.2026 13:50
Der Taxiräuber fasste am Dienstag seine neunte Verurteilung aus (Symbolbild)
Der Taxiräuber fasste am Dienstag seine neunte Verurteilung aus (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Zu seinen acht Vorstrafen wegen Vermögensdelikten kam am Dienstag eine weitere! Ein Österreicher wurde am Landesgericht zu einer längeren Haftstrafe verurteilt, nachdem er im August einen Taxifahrer ausrauben wollte. Es blieb beim Versuch, er floh ohne Beute. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

0 Kommentare

Dieser Linzer mit einem urtypisch österreichischen Namen ist am Gericht ein alter Bekannter, die Anklagebank ist ihm bestens vertraut. Acht einschlägige Vorstrafen hat der 28-Jährige bereits ausgefasst, allesamt wegen Vermögensdelikten. Am Dienstag wurde er zum neunten Mal verurteilt. 

Mit Schlägen gedroht
Der 28-Jährige war am 9. August am Linzer Hauptplatz in ein Taxi gestiegen und in die Zelkingerstraße gefahren. Dort angekommen, fixierte er plötzlich mit seinem Oberkörper den Taxifahrer in seinem Sitz und drohte ihm mit Schlägen, wenn er nicht sein Geld herausrückte. Schließlich griff er auch nach dem Portemonnaie im Seitenfach des Taxis.

Lesen Sie auch:
Ein Taxifahrer erlebte in der Nacht auf Samstag wohl den Schreck seines Lebens (Symbolbild)
Ohne Beute geflohen
Unbekannter Täter wollte Taxifahrer ausrauben
09.08.2025
Auto fuhr los
Taxiräuber erschrak und flüchtete ohne Beute
24.11.2025

In der Hitze des Gefechts hatte der Chauffeur allerdings seinen Fuß von der Bremse genommen, weshalb der Automatikwagen losrollte und gegen eine Absperrung prallte. Das schreckte den 28-Jährigen so, dass er von seinem Vorhaben abließ und über einen Treppenaufgang Reißaus nahm. Einige Monate lang flog er erfolgreich unter dem Radar, aber Ende November wurde er in einem niederösterreichischen Therapiezentrum festgenommen. 

„Filmriss gehabt“
Bei der Tat habe er Alkohol und Benzodiazepin-Beruhigungstabletten intus gehabt. Im Vorfeld hatte er sich nicht schuldig bekannt und von einem Filmriss gesprochen. Am Dienstag wurde er schließlich verurteilt: Vier Jahre unbedingte Haft. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
173.027 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
125.959 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
117.338 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Oberösterreich
Doch kein NS-Bezug
Rune vor Gasthaus: Freispruch für Wirtepaar
Jetzt Tickets sichern!
Masters of Dirt: Wenn Adrenalin lebendig wird!
Achtfach vorbestraft
Verhinderter Taxiräuber muss hinter Gitter
Steinmauer touchiert
Lenkerin hatte 1,96 Promille: drei Kinder verletzt
„Entführungsopfer“
Unser Otter „Sepp“ ist schnell wieder aufgetaucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf