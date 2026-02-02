Deshalb sterben exotische Fische in Villacher Bach

Kein Wasser aus Therme

Was jedenfalls ausgeschlossen werden kann, ist, dass Wasser aus den Becken der nahen Kärnten Therme in den Warmen Bach gelangt sein könnte. „Wir leiten unser Wasser über ein eigenes Becken und schließlich über die Kläranlage ab“, erklärt Hannes Brandstätter, Geschäftsführer des Gesundheits- und Thermenresort Warmbad. Nach der Meldung der toten Fische habe man selbst Messungen durchgeführt und die Werte an die Behörden weitergeleitet, so Brandstätter.