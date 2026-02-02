Tatverdächtiger sagt: „Ich bin unschuldig“

Das Verbrechen ist an Grausamkeit kaum zu überbieten: Das Opfer, eine 87-Jährige, wurde in ihrer Wohnung in der noblen Pensionistenunterkunft erstickt. Bei der Obduktion ihrer Leiche wurden in ihrem Hals drei ihrer Ringe gefunden – ihr Peiniger muss sie der Frau in den Rachen gesteckt haben.