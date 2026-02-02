Tatverdächtiger sagt: „Ich bin unschuldig“

Wie berichtet, steht ein 61-jähriger Türke unter dem dringenden Verdacht, am 20. Jänner in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling eine Bewohnerin ermordet zu haben. Der Mann wurde am vergangenen Freitag verhaftet. Er bestreitet seine Schuld am Tod der Frau.
Das Verbrechen ist an Grausamkeit kaum zu überbieten: Das Opfer, eine 87-Jährige, wurde in ihrer Wohnung in der noblen Pensionistenunterkunft erstickt. Bei der Obduktion ihrer Leiche wurden in ihrem Hals drei ihrer Ringe gefunden – ihr Peiniger muss sie der Frau in den Rachen gesteckt haben.
61-Jähriger mehrfach vorbestraft
Am vergangenen Freitag wurde unter dringendem Tatverdacht ein 61-jähriger Türke verhaftet, in der Wohnung seiner Freundin in Wien-Penzing. Der Mann ist mehrfach vorbestraft, er soll bereits mehrere ältere Damen um hohe Geldsummen betrogen beziehungsweise bestohlen haben.
Den Mord an der Rentnerin in Wien-Döbling bestreitet er vehement. Im Gespräch mit seinen Anwältinnen Astrid Wagner und Ina-Christin Stiglitz gab er zwar zu, zur Tatzeit am Tatort – in der Seniorenresidenz – gewesen zu sein: „Ich habe dort eine Bekannte besucht ...“ Das Opfer will er nicht gekannt haben.
Wie berichtet, war die betagte Frau am 20. Jänner tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Bereits damals deuteten die Spuren darauf hin, dass ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine gerichtsmedizinische Obduktion bestätigte später den Verdacht eines Tötungsdelikts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.