Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mord an Pensionistin

Tatverdächtiger sagt: „Ich bin unschuldig“

Österreich
02.02.2026 11:39
Fahnder sichern Spuren am Tatort – nach dem Mord an der Pensionistin.
Fahnder sichern Spuren am Tatort – nach dem Mord an der Pensionistin.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Wie berichtet, steht ein 61-jähriger Türke unter dem dringenden Verdacht, am 20. Jänner in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling eine Bewohnerin ermordet zu haben. Der Mann wurde am vergangenen Freitag verhaftet. Er bestreitet seine Schuld am Tod der Frau.

0 Kommentare

Das Verbrechen ist an Grausamkeit kaum zu überbieten: Das Opfer, eine 87-Jährige, wurde in ihrer Wohnung in der noblen Pensionistenunterkunft erstickt. Bei der Obduktion ihrer Leiche wurden in ihrem Hals drei ihrer Ringe gefunden –  ihr Peiniger muss sie der Frau in den Rachen gesteckt haben.

61-Jähriger mehrfach vorbestraft
Am vergangenen Freitag wurde unter dringendem Tatverdacht ein 61-jähriger Türke verhaftet, in der Wohnung seiner Freundin in Wien-Penzing. Der Mann ist mehrfach vorbestraft, er soll bereits mehrere ältere Damen um hohe Geldsummen betrogen beziehungsweise bestohlen haben.

Den Mord an der Rentnerin in Wien-Döbling bestreitet er vehement. Im Gespräch mit seinen Anwältinnen Astrid Wagner und Ina-Christin Stiglitz gab er zwar zu, zur Tatzeit am Tatort – in der Seniorenresidenz – gewesen zu sein: „Ich habe dort eine Bekannte besucht ...“ Das Opfer will er nicht gekannt haben.

Lesen Sie auch:
Die 87-Jährige war qualvoll in ihrem Zimmer erstickt. 
Mord in Pflegeheim
Seniorin erstickt: Verdächtiger in Wien gefasst!
30.01.2026
Heiße Spur in 2 Fällen
Mord in Heim: Das düstere Geheimnis der drei Ringe
25.01.2026
87-Jährige erstickt
Killer in Wiener Heim hinterlässt Grusel-Botschaft
23.01.2026

Wie berichtet, war die betagte Frau am 20. Jänner tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Bereits damals deuteten die Spuren darauf hin, dass ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine gerichtsmedizinische Obduktion bestätigte später den Verdacht eines Tötungsdelikts. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TatverdächtigerVerbrechenObduktion
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Achtung, Sanierer!
Heizungsförderung: Das ist seit Montag zu beachten
Toter Häftling in NÖ
Ministerin prüft mögliche Mängel im Strafvollzug
Mit 183 km/h
Drei Probeführerscheine weg: Raser gestoppt
In Erdloch versteckt
Weibliche Leiche auf Grünfläche in Wien entdeckt
Unfall im Frühverkehr
18-Jähriger kracht frontal in Lkw und stirbt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine