Mord in Heim: Das düstere Geheimnis der drei Ringe

„Es scheint nur mehr eine Frage der Zeit“ – in gleich zwei spektakulären Mordfällen sind die Ermittler bei der Täterjagd hoffnungsfroh. So wird beim Baby-Mord an der burgenländisch-ungarischen Grenze eine heiße Spur in ein Nachbarland verfolgt. Und drei Ringe könnten zu jenem Killer führen, der eine 87-Jährige in einem Wiener Luxus-Seniorenheim sadistisch erstickt hat.