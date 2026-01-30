Vorteilswelt
Mord in Pflegeheim

Seniorin erstickt: Verdächtiger in Wien gefasst!

Wien
30.01.2026 10:33
Die 87-Jährige war qualvoll in ihrem Zimmer erstickt.
Die 87-Jährige war qualvoll in ihrem Zimmer erstickt.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an einer 87-jährigen Bewohnerin eines Wiener Pensionistenheims gibt es nun eine entscheidende Wendung in den Ermittlungen: Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Wie berichtet, war die betagte Frau am 20. Jänner tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Bereits damals deuteten die Spuren darauf hin, dass ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine gerichtsmedizinische Obduktion bestätigte später den Verdacht eines Tötungsdelikts – die Pensionistin dürfte durch Ersticken ums Leben gekommen sein.

„Sensible Phase der Ermittlungen“
Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Mann. Der türkische Staatsangehörige wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im 14. Bezirk von WEGA-Kräften festgenommen – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien. 

Zu den Hintergründen der Tat und möglichen Motiven äußern sich die Ermittler derzeit nicht. Weitere Details werden aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen vorerst zurückgehalten.  „Wir sind gerade in einer sensiblen Phase der Ermittlungen. Der Mann wird jetzt einmal einvernommen“, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber der „Krone“ mit. 

