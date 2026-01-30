Seniorin erstickt: Verdächtiger in Wien gefasst!

Wie berichtet, war die betagte Frau am 20. Jänner tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Bereits damals deuteten die Spuren darauf hin, dass ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine gerichtsmedizinische Obduktion bestätigte später den Verdacht eines Tötungsdelikts – die Pensionistin dürfte durch Ersticken ums Leben gekommen sein.