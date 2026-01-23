Killer in Wiener Heim hinterlässt Grusel-Botschaft

Während in den beiden anderen Sterbefällen vor sieben Jahren – trotz Vorwürfen von Angehörigen – nicht mehr ermittelt wird, fahndet die Mordgruppe des Landeskriminalamtes Wien seit Mittwochabend nach einem Killer. Da die Leiche beim Fund durch Pfleger mitten am helllichten Tag keine äußerlichen Spuren aufwies, wurde das Gewaltverbrechen fast übersehen.