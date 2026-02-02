Grammys 2026: Heidi Klum schockt im Nackt-Latex

Barbie-Puppe ohne Kleidung

Für Heidi entwarf sie eine Robe aus lackiertem Leder, die an den Seiten mit den für Hoermanseder typischen Schnallen befestigt war. Das Ergebnis? Ein Look, der an eine Barbie-Puppe ohne Kleidung erinnerte – inklusive anatomisch korrekter Details an Front und Rücken, die absolut nichts der Fantasie überließen. Klum verriet auf Instagram: „Mein Kleid von Marina Hoermanseder ist ein Lederguss, der von Hand nach meinem Körper gefertigt und dann passend zu meiner Hautfarbe lackiert wurde.“