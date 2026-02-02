Vorteilswelt
„Ungekochtes Huhn?“

Grammys 2026: Heidi Klum schockt im Nackt-Latex

Star-Style
02.02.2026 05:37
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Heidi Klum (52) hat bei den Grammy Awards 2026 am roten Teppich für gehörig viel Aufregung gesorgt – mit einer modischen Provokation der Extraklasse aus Österreich! In einem Look, der buchstäblich wie eine zweite Haut saß, zog das Supermodel alle Blicke auf sich. Doch während die Fotografen ausrasteten, lachte das Netz über einen bizarren Vergleich.

Heidi Klums Outfit war eine optische Täuschung par excellence. Das glänzende, nudefarbene Kleid stammt von keiner Geringeren als der österreichischen Star-Designerin Marina Hoermanseder. Die Berlin-basierte Wienerin ist ein bekanntes Gesicht bei „Germany’s Next Topmodel“ und berüchtigt für ihre Fetisch-Elemente.

Heidi Klum trug bei den Grammy Awards 2026 Hoermanseder und sorgte damit für gehörig viel ...
Heidi Klum trug bei den Grammy Awards 2026 Hoermanseder und sorgte damit für gehörig viel Wirbel!(Bild: AP/Jordan Strauss)

Barbie-Puppe ohne Kleidung
Für Heidi entwarf sie eine Robe aus lackiertem Leder, die an den Seiten mit den für Hoermanseder typischen Schnallen befestigt war. Das Ergebnis? Ein Look, der an eine Barbie-Puppe ohne Kleidung erinnerte – inklusive anatomisch korrekter Details an Front und Rücken, die absolut nichts der Fantasie überließen. Klum verriet auf Instagram: „Mein Kleid von Marina Hoermanseder ist ein Lederguss, der von Hand nach meinem Körper gefertigt und dann passend zu meiner Hautfarbe lackiert wurde.“

Das Kleid wurd Klum auf den Leib gegossen.
Das Kleid wurd Klum auf den Leib gegossen.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Auch von hinten war es ein besonderer Anblick.
Auch von hinten war es ein besonderer Anblick.(Bild: APA/Amy Sussman/Getty Images/AFPApa)

Der „Hühnchen-Vergleich“ geht viral
Doch das Internet wäre nicht das Internet, wenn es den Look nicht sofort gnadenlos analysieren würde. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) verbreitete sich ein Kommentar wie ein Lauffeuer: Ein User verglich Heidis glänzendes, fleischfarbenes Latex-Ensemble mit einem nicht gekochten Huhn.

Wer schön sein will, muss stehen (und schwitzen!)
Dass Mode Opfer fordert, bewies die 52-Jährige höchstpersönlich. Das Kleid war so fest, dass Heidi kaum die Beine bewegen konnte und beim Laufen Hilfe benötigte. Und das war noch nicht alles: Ein gemütlicher Abend in der Arena? Fehlanzeige!

Am roten Teppich gab Heidi lachend zu: „Ich werde den ganzen Abend Standing Ovations geben – einfach, weil ich mich in diesem Kleid beim besten Willen nicht hinsetzen kann!“

Grammys 2026 eskalieren komplett! Nippel-Alarm, Latex-Schock &amp; XXL-Federn – DAS waren die ...
Nippel, Latex, Federn
DAS waren die Fashion-Aufreger der Grammys 2026
02.02.2026
Witze und Protest
„ICE raus!“ Grammys werden zum Anti-Trump-Event
02.02.2026

Ob man es nun als Geniestreich der österreichischen Couture oder als Supermarkt-Geflügel-Gate verbucht: Heidi Klum hat einmal mehr bewiesen, dass sie die unangefochtene Queen der Selbstinszenierung ist. Mit minimalistischem Make-up und ihren blonden Haaren in lockeren Wellen ließ sie die „Zweite Haut“-Robe für sich sprechen. 

