Nippel, Latex, Federn

DAS waren die Fashion-Aufreger der Grammys 2026

Star-Style
02.02.2026 07:55
Grammys 2026 eskalieren komplett! Nippel-Alarm, Latex-Schock & XXL-Federn – DAS waren die ...
Grammys 2026 eskalieren komplett! Nippel-Alarm, Latex-Schock & XXL-Federn – DAS waren die Fashion-Aufreger vom Red Carpet.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Diese Grammys hatten es in sich! Bevor drinnen Goldtrophäen verteilt wurden, lief draußen die eigentliche Show: Der Red Carpet der Grammy Awards 2026 wurde zur Bühne für Nippel, Latex, Federn. Nur wenige Stars gingen modisch kein Wagnis ein – andere hingegen eindeutig zu weit?

0 Kommentare

Chappell Roan ließ bei den Grammys 2026 so gut wie nichts der Fantasie übrig. Die Sängerin erschien in einer Mugler-Robe, die nur an einem seidenen Faden hing – genauer gesagt: an künstlichen Nippeln mit Ringen!

Inspiration: eine ikonische Mugler-Kollektion aus den 90ern. Wirkung: Nackter geht’s kaum.

Chappell Roans Kleid hing an ihren Nippeln. Hat man so auch noch nie gesehen!
Chappell Roans Kleid hing an ihren Nippeln. Hat man so auch noch nie gesehen!(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Grammys 2026 eskalieren komplett! Nippel-Alarm, Latex-Schock & XXL-Federn – DAS waren die Fashion-Aufreger vom Red Carpet.
Grammys 2026 eskalieren komplett! Nippel-Alarm, Latex-Schock & XXL-Federn – DAS waren die Fashion-Aufreger vom Red Carpet.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Latex-Look mit Nippel-Abdruck: Heidi Klum legt nach
Als wäre das nicht genug, kam Heidi Klum – und setzte noch einen drauf.

Die Model-Mama erschien in einem hautengen Latex-Kleid, das wie direkt auf den Körper gegossen wirkte. Entworfen von Marina Hoermanseder, inklusive sichtbarer Nippel-Details. Kurz gesagt: zweite Haut, null Zurückhaltung, maximaler Effekt.

Klums Kleid war wie eine zweite Haut, bewegen konnte sie sich darin aber nicht.
Klums Kleid war wie eine zweite Haut, bewegen konnte sie sich darin aber nicht.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Das Vokuhila-Kleid
Vorn lang, hinten kurz – Addison Rae setzte bei den Grammys 2026 auf maximale Wirkung. Die Sängerin posierte selbstbewusst im weißen Tutu-Kleid von Alaïa, das ihre Beine gekonnt in Szene setzte und für reichlich Hingucker auf dem Red Carpet sorgte. Verspielt, sexy, auffällig – genau so, wie es die Grammys verlangen.

Addison Raes Kleid musste man vorn (lang) und ...
Addison Raes Kleid musste man vorn (lang) und ...(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
.... hinten sehen (sehr viel zu kurz).
.... hinten sehen (sehr viel zu kurz).(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Der Naked-Dress-Trend: Auch sie machten mit
Chappell Roan und Heidi Klum waren nicht alleine mit ihren Naked-Dress-Looks. Auch diese Stars zeigten Haut oder ließen diese durchscheinen:

Teyana Taylor zieht in einem maßgeschneiderten Tom Ford auf dem roten Teppich der Grammy Awards ...
Teyana Taylor zieht in einem maßgeschneiderten Tom Ford auf dem roten Teppich der Grammy Awards 2026 alle Blicke auf sich.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Bleonas glitzerte ganz in Gold, auch unter dem transparenten Dress.
Bleonas glitzerte ganz in Gold, auch unter dem transparenten Dress.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Fast engelsgleich mit einem Hauch Transparenz: Sabrina Carpenter (26, „Espresso“) verzauberte ...
Fast engelsgleich mit einem Hauch Transparenz: Sabrina Carpenter (26, „Espresso“) verzauberte bei den Grammys 2026 in einer eleganten Robe der kürzlich verstorbenen Mode-Legende Valentino Garavani.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Karol G: blaue Spitze von Paolo Sebastian
Karol G: blaue Spitze von Paolo Sebastian(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Hailey Bieber: LBD mit transparenten Seiten – schlicht, aber sexy
Hailey Bieber: LBD mit transparenten Seiten – schlicht, aber sexy(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Kesha entschied sich für „Weisheit und Kampf“
In einer weißen Federrobe von Atelier Biser erklärte sie selbstbewusst: „Ich wollte aussehen wie Athene.“ Sie ließ sich von der griechischen Göttin Pallas Athene inspirieren – der Göttin der Weisheit, Stärke und des strategischen Kampfes.

Finneas und Billie Eilish nehmen den Preis für den besten Song entgegen und protestierren gegen ...
Witze und Protest
„Fuck ICE!“ Grammys werden zum Anti-Trump-Event
02.02.2026
„Ungekochtes Huhn?“
Grammys 2026: Heidi Klum schockt im Nackt-Latex
02.02.2026

Es war ihr erster Auftritt als „freie Frau“, nachdem sie die Rechte an ihrer eigenen Stimme zurückerlangt und mit Kesha Records ihr eigenes Label gegründet hatte.

Kesha als kämpferische Pallas Athene im Federnkleid
Kesha als kämpferische Pallas Athene im Federnkleid(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Miley Cyrus mit Monster-Brosche
Auch Miley Cyrus blieb nicht unauffällig. Lederjacke, schwarze Pants – und dann dieses Teil: Eine riesige Gold-Brosche, so groß wie ein Türkranz!

Ihre Initialen M & C waren eingearbeitet. Rock’n’Roll mit Statement-Garantie.

Cyrus in Hosen und Lederjacke mit Statement-Brosche
Cyrus in Hosen und Lederjacke mit Statement-Brosche(Bild: AP/Jordan Strauss)

Lady Gaga: Dark Phoenix auf dem roten Teppich
Wenn Drama, dann richtig! Lady Gaga erschien in einer schwarzen Feder-Skulptur von Matières Fécales – mit Stachelkragen und XXL-Schleppe.

Später wechselte sie in ein Kleid, das an ein Priestergewand erinnerte.

Lady Gaga im spektakulären Federnkleid am Red Carpet
Lady Gaga im spektakulären Federnkleid am Red Carpet(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Im Press Room posierte Lady Gaga wie eine Hohepriesterin mit ihrem Gewinnen.
Im Press Room posierte Lady Gaga wie eine Hohepriesterin mit ihrem Gewinnen.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Doechii mit 4-Meter-Schleppe
Sängerin Doechii erschien in einer dramatischen pflaumenfarbenen Robe mit kupferfarbenem Korsett, dazu eine meterlange Schleppe, Rüschen, Glitzer und geschnürte Details – ein Look, bei dem einfach alles passte. Selbst ihre mit Perlen besetzten Schuhe waren perfekt abgestimmt.

Auf dem Red Carpet verriet sie stolz, dass es sich um eine maßgeschneiderte Roberto-Cavalli-Kreation handelte.

Doechii schritt mit einer vier Meter langen Schleppe über den Red Carpet
Doechii schritt mit einer vier Meter langen Schleppe über den Red Carpet(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Billie Eilish macht ihr eigenes Ding
Kein Kleid, kein Glitzer, kein Drama – Billie Eilish kam in einem wilden Suit-Look von Hodakova: Sakko, Krawatte, Shorts, Kniestrümpfe. Wobei Teile der Kleidungsstücke an ungewohnten Körperstellen saßen. Ein zweiter Gürtel über den Oberschenkeln, die Hemdsärmel wie ein Schal getragen.

Cool. Lässig. Billie eben.

Billie Eilish trug einen außergewöhnlichen Anzuglook.
Billie Eilish trug einen außergewöhnlichen Anzuglook.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Mehr ist mehr – aber wie viel ist zu viel? Die Grammys 2026 haben eines klar gezeigt: Wer nicht auffällt, findet nicht statt.

