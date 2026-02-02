DAS waren die Fashion-Aufreger der Grammys 2026

Diese Grammys hatten es in sich! Bevor drinnen Goldtrophäen verteilt wurden, lief draußen die eigentliche Show: Der Red Carpet der Grammy Awards 2026 wurde zur Bühne für Nippel, Latex, Federn. Nur wenige Stars gingen modisch kein Wagnis ein – andere hingegen eindeutig zu weit?
Chappell Roan ließ bei den Grammys 2026 so gut wie nichts der Fantasie übrig. Die Sängerin erschien in einer Mugler-Robe, die nur an einem seidenen Faden hing – genauer gesagt: an künstlichen Nippeln mit Ringen!
Inspiration: eine ikonische Mugler-Kollektion aus den 90ern. Wirkung: Nackter geht’s kaum.
Latex-Look mit Nippel-Abdruck: Heidi Klum legt nach
Als wäre das nicht genug, kam Heidi Klum – und setzte noch einen drauf.
Die Model-Mama erschien in einem hautengen Latex-Kleid, das wie direkt auf den Körper gegossen wirkte. Entworfen von Marina Hoermanseder, inklusive sichtbarer Nippel-Details. Kurz gesagt: zweite Haut, null Zurückhaltung, maximaler Effekt.
Das Vokuhila-Kleid
Vorn lang, hinten kurz – Addison Rae setzte bei den Grammys 2026 auf maximale Wirkung. Die Sängerin posierte selbstbewusst im weißen Tutu-Kleid von Alaïa, das ihre Beine gekonnt in Szene setzte und für reichlich Hingucker auf dem Red Carpet sorgte. Verspielt, sexy, auffällig – genau so, wie es die Grammys verlangen.
Der Naked-Dress-Trend: Auch sie machten mit
Chappell Roan und Heidi Klum waren nicht alleine mit ihren Naked-Dress-Looks. Auch diese Stars zeigten Haut oder ließen diese durchscheinen:
Kesha entschied sich für „Weisheit und Kampf“
In einer weißen Federrobe von Atelier Biser erklärte sie selbstbewusst: „Ich wollte aussehen wie Athene.“ Sie ließ sich von der griechischen Göttin Pallas Athene inspirieren – der Göttin der Weisheit, Stärke und des strategischen Kampfes.
Es war ihr erster Auftritt als „freie Frau“, nachdem sie die Rechte an ihrer eigenen Stimme zurückerlangt und mit Kesha Records ihr eigenes Label gegründet hatte.
Miley Cyrus mit Monster-Brosche
Auch Miley Cyrus blieb nicht unauffällig. Lederjacke, schwarze Pants – und dann dieses Teil: Eine riesige Gold-Brosche, so groß wie ein Türkranz!
Ihre Initialen M & C waren eingearbeitet. Rock’n’Roll mit Statement-Garantie.
Lady Gaga: Dark Phoenix auf dem roten Teppich
Wenn Drama, dann richtig! Lady Gaga erschien in einer schwarzen Feder-Skulptur von Matières Fécales – mit Stachelkragen und XXL-Schleppe.
Später wechselte sie in ein Kleid, das an ein Priestergewand erinnerte.
Doechii mit 4-Meter-Schleppe
Sängerin Doechii erschien in einer dramatischen pflaumenfarbenen Robe mit kupferfarbenem Korsett, dazu eine meterlange Schleppe, Rüschen, Glitzer und geschnürte Details – ein Look, bei dem einfach alles passte. Selbst ihre mit Perlen besetzten Schuhe waren perfekt abgestimmt.
Auf dem Red Carpet verriet sie stolz, dass es sich um eine maßgeschneiderte Roberto-Cavalli-Kreation handelte.
Billie Eilish macht ihr eigenes Ding
Kein Kleid, kein Glitzer, kein Drama – Billie Eilish kam in einem wilden Suit-Look von Hodakova: Sakko, Krawatte, Shorts, Kniestrümpfe. Wobei Teile der Kleidungsstücke an ungewohnten Körperstellen saßen. Ein zweiter Gürtel über den Oberschenkeln, die Hemdsärmel wie ein Schal getragen.
Cool. Lässig. Billie eben.
Mehr ist mehr – aber wie viel ist zu viel? Die Grammys 2026 haben eines klar gezeigt: Wer nicht auffällt, findet nicht statt.
