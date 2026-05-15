„Unverantwortlich!“ Aufregung über Schiri-Wahl

Vor dem Champions-League-Showdown zwischen Stuttgart und Frankfurt sorgt plötzlich die Schiri-Ansetzung für Wirbel!
Wenn der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt um die Königsklasse kämpft, wird Tobias Welz die Partie leiten. Erst vor drei Wochen leitete Welz das Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg (2:1). Damals nahm der Referee einen vermeintlichen Freiburger Führungstreffer in der Verlängerung zurück – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als klar falsch herausstellte.
Vor allem Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe zeigte sich über die Schiri-Ansetzung auf X irritiert. „Wenn man denkt, es kann doch nicht noch schlimmer werden, überraschen DFB-Schiedsrichter-Bereich und selbst mittlerweile UEFA einen immer wieder und umso mehr in letzter Zeit!“
Gräfe weiter: „Wie kann man nach der Vorgeschichte so auf Spielglück bei der Ansetzung setzen? Unverantwortlich auch Welz gegenüber.“
Stuttgart profitierte davon und zog ins Finale ein. Trotzdem gab es massive Kritik, sogar aus den eigenen Reihen. VfB-Stürmer Deniz Undav sagte damals: „Ich bin auch unzufrieden mit dem Schiri. Ich mag den eh nicht. Wir hatten schon einmal ein Problem. Er hat uns schon einmal gepfiffen, da war das genau das Gleiche.“
Welz ein Hesse
Zusätzliche Brisanz erhält die Sache dadurch, dass Welz aus Wiesbaden und somit aus Hessen stammt. Zwar wurde die Regel, dass Schiedsrichter keine Spiele aus dem eigenen Bundesland leiten dürfen, bereits im Jahr 2020 abgeschafft, dennoch sorgt die Ansetzung für Diskussionen. Rein formal ist die Entscheidung korrekt. Bereits 2024 leitete Welz ein Spiel von Eintracht Frankfurt, das die Hessen mit 2:0 gegen Gladbach gewannen.
Vor dem Hintergrund der jüngsten Stuttgart-Vorgeschichte wirkt die Entscheidung allerdings ungewöhnlich. Zudem wird es das letzte Bundesliga-Spiel von Tobias Welz als Schiedsrichter sein. Der DFB wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Für Welz beginnt sein Abschiedsspiel somit schon lange vor dem Anpfiff unter maximalem Druck.
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