Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Showdown um die CL

„Unverantwortlich!“ Aufregung über Schiri-Wahl

Deutsche Bundesliga
15.05.2026 06:30
VfB-Star Deniz Undav
VfB-Star Deniz Undav(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor dem Champions-League-Showdown zwischen Stuttgart und Frankfurt sorgt plötzlich die Schiri-Ansetzung für Wirbel! 

0 Kommentare

Wenn der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt um die Königsklasse kämpft, wird Tobias Welz die Partie leiten. Erst vor drei Wochen leitete Welz das Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg (2:1). Damals nahm der Referee einen vermeintlichen Freiburger Führungstreffer in der Verlängerung zurück – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als klar falsch herausstellte.

Tobias Welz
Tobias Welz(Bild: AFP/APA/RONNY HARTMANN)

Vor allem Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe zeigte sich über die Schiri-Ansetzung auf X irritiert. „Wenn man denkt, es kann doch nicht noch schlimmer werden, überraschen DFB-Schiedsrichter-Bereich und selbst mittlerweile UEFA einen immer wieder und umso mehr in letzter Zeit!“

Gräfe weiter: „Wie kann man nach der Vorgeschichte so auf Spielglück bei der Ansetzung setzen? Unverantwortlich auch Welz gegenüber.“

Stuttgart profitierte davon und zog ins Finale ein. Trotzdem gab es massive Kritik, sogar aus den eigenen Reihen. VfB-Stürmer Deniz Undav sagte damals: „Ich bin auch unzufrieden mit dem Schiri. Ich mag den eh nicht. Wir hatten schon einmal ein Problem. Er hat uns schon einmal gepfiffen, da war das genau das Gleiche.“

Manuel Gräfe
Manuel Gräfe(Bild: GEPA)

Welz ein Hesse
Zusätzliche Brisanz erhält die Sache dadurch, dass Welz aus Wiesbaden und somit aus Hessen stammt. Zwar wurde die Regel, dass Schiedsrichter keine Spiele aus dem eigenen Bundesland leiten dürfen, bereits im Jahr 2020 abgeschafft, dennoch sorgt die Ansetzung für Diskussionen. Rein formal ist die Entscheidung korrekt. Bereits 2024 leitete Welz ein Spiel von Eintracht Frankfurt, das die Hessen mit 2:0 gegen Gladbach gewannen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Stuttgart-Vorgeschichte wirkt die Entscheidung allerdings ungewöhnlich. Zudem wird es das letzte Bundesliga-Spiel von Tobias Welz als Schiedsrichter sein. Der DFB wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Für Welz beginnt sein Abschiedsspiel somit schon lange vor dem Anpfiff unter maximalem Druck.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
15.05.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
148.550 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
147.422 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
114.459 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
974 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
792 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Showdown um die CL
„Unverantwortlich!“ Aufregung über Schiri-Wahl
Poker um England-Star
Bayern erzielt Einigung! Wird Geld zum Knackpunkt?
Zukunft bei Bayern?
Laimer irritiert! Unruhe nach Sager von Uli Hoeneß
Jetzt offiziell
Salzburg verkauft Verteidiger an Dortmund
ÖFB-Legionär verletzt
Wolfsburg im Abstiegsgipfel ohne Patrick Wimmer?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf