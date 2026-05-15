„Unverantwortlich!“ Aufregung über Schiri-Wahl

Stuttgart profitierte davon und zog ins Finale ein. Trotzdem gab es massive Kritik, sogar aus den eigenen Reihen. VfB-Stürmer Deniz Undav sagte damals: „Ich bin auch unzufrieden mit dem Schiri. Ich mag den eh nicht. Wir hatten schon einmal ein Problem. Er hat uns schon einmal gepfiffen, da war das genau das Gleiche.“