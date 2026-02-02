„Fuck ICE!“ Grammys werden zum Anti-Trump-Event

In Los Angeles sind die Grammys vergeben worden. Das sind die Gewinner des Musikpreises in den wichtigsten Sparten:

„Album des Jahres“: Bad Bunny für „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“

„Song des Jahres“: Billie Eilish und Finneas O‘Connell für „Wildflower“

„Aufnahme des Jahres“: Kendrick Lamar und SZA für „luther“

„Beste neue Künstlerin“: Olivia Dean

„Beste Pop Solo Performance“: Lola Young für „Messy“

„Beste Pop Duo Performance“: Cynthia Erivo & Ariana Grande für „Defying Gravity“

„Beste Dance/ Electronic-Aufnahme“: Tame Impala für „End of Summer“

„Bestes Dance/ Electronic-Album“: FKA Twigs für „Eusexua“

„Beste Dance Pop Aufnahme“: Lady Gaga für „Abracadabra“