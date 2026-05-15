Biathlon-Ass leidet unter unheilbarer Krankheit

Amandine Mengin kämpft nicht nur auf der Loipe! Die französische Biathletin machte nun öffentlich, dass sie an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung leidet.
Wie das Fachmagazin Nordic Magazine berichtet, leidet die 21-jährige Mengin seit Mai 2025 an Hashimoto-Thyreoiditis, einer chronischen Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Dabei greift das körpereigene Immunsystem irrtümlicherweise die Schilddrüse an und zerstört nach und nach Gewebe. Die Folge ist häufig eine Schilddrüsenunterfunktion. Zu den typischen Symptomen zählen Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Gewichtszunahme und allgemeine Leistungseinbußen. Gerade für Leistungssportler können diese Faktoren enorme Auswirkungen haben.
Eine vollständige Heilung ist bislang nicht möglich. Die Krankheit kann lediglich durch eine lebenslange Hormontherapie und Anpassungen im Alltag kontrolliert werden.
Im Gespräch mit „Nordic Magazine“ sprach Mengin offen über ihre Situation. „Es ist schwer, von sich selbst zu sagen, dass man krank ist, wenn man es sich nicht ausgesucht hat“, erklärte die 21-Jährige.
Ernährungsumstellung
Seit der Diagnose stellte Mengin auch ihre Ernährung um. Während der Wettkampfsaison setzt die Französin auf eine glutenfreie Ernährung, um Beschwerden zu lindern und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Sportlich ließ sich Mengin allerdings nicht aus der Bahn werfen. Nachdem ihre medikamentöse Behandlung stabilisiert worden war, fand sie schnell wieder zu alter Stärke zurück. In der IBU-Cup-Saison 2025/26 feierte sie einen Sieg, stand mehrfach auf dem Podium und sicherte sich den kleinen Kristallglobus in der Massenstart-Wertung.
Auch bei den Europameisterschaften wusste die Französin zu überzeugen. Zudem qualifizierte sie sich für die Weltcup-Rennen in Östersund, bei denen ihr zweimal der Sprung unter die Top 30 gelang.
Die Geschichte von Mengin zeigt: Selbst große gesundheitliche Herausforderungen müssen sportliche Träume nicht stoppen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.