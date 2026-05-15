Biathlon-Ass leidet unter unheilbarer Krankheit

Eine vollständige Heilung ist bislang nicht möglich. Die Krankheit kann lediglich durch eine lebenslange Hormontherapie und Anpassungen im Alltag kontrolliert werden.

Im Gespräch mit „Nordic Magazine“ sprach Mengin offen über ihre Situation. „Es ist schwer, von sich selbst zu sagen, dass man krank ist, wenn man es sich nicht ausgesucht hat“, erklärte die 21-Jährige.