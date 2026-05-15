Song-Contest-Fieber erfasst auch Spitzenpolitiker

„Ich werde im Laufe der gesamten Woche die Veranstaltung aus sicherheitspolitischer Perspektive aufmerksam verfolgen und auch das Einsatzkommando vor Ort besuchen. Das große Finale werde ich wahrscheinlich von zu Hause aus anschauen – wie viele in unserem Land (...)“, sagte Staatsschutzsekretär Jörg Leichtfried (SPÖ). Auch einige andere Politikerinnen und Politiker haben vor, den Song Contest von zu Hause aus zu schauen, darunter Verkehrsminister Peter Hanke, Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) und Auslandskulturstaatssekretär Josef Schellhorn (NEOS).