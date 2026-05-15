Bayern-Star wechselt – um so viel schrumpft Gehalt

Zwischen dem italienischen Traditionsverein und der Spielerseite des 31-Jährigen soll es bereits intensiven Kontakt gegeben haben. Laut Medienberichten liegt ein Vertrag bis 2029 vor. Das Jahresgehalt soll sich dabei auf rund fünf Millionen Euro belaufen. Für Goretzka würde dies einen deutlichen finanziellen Einschnitt bedeuten. Beim FC Bayern soll der deutsche Nationalspieler derzeit rund 13 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit würde sein Gehalt in Mailand um mehr als 60 Prozent schrumpfen.