Beim GAK ist ein vielfacher Teamspieler im Anflug!

Vater und Kinder mit Auto fast in Inn katapultiert
Am Steuer eingenickt
Nur noch wenige Tage haben Österreichs Klubs Zeit, ihren Kader für das Frühjahr zu finalisieren. Der GAK ist ja noch auf der Suche nach einem Abräumer im Mittelfeld. Und laut „Krone“-Infos hat er das getan – ein vielfacher Teamspieler soll die Mannschaft von Trainer Ferdl Feldhofer im Abstiegskampf verstärken.
Bis kommenden Freitag ist in Österreich das Transferfenster noch offen. Danach müssen die Klubs ihre sieben Sachen beieinander haben, um für das Frühjahr gerüstet zu sein. Der GAK ist ja aktuell noch auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Lecce abgewanderten Sadik Fofana.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.