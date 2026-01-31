Benefits: Was wollen die Lehrlinge heute wirklich?

Die Zeiten, in denen man um einen Lehrplatz noch kämpfen oder gar warten musste, sind vorbei. Heute ist es eher so, dass Betriebe nach den jungen Menschen suchen. Und das sieht man deutlich am zweiten Tag der Kärntner Lehrlingsmesse. Egal, ob Tourismus, Gewerbe oder Industrie – jede Sparte hat die ein oder andere Attraktion, um die Besucher für ihr Berufsfeld zu überzeugen.