Drei Tage lang in die Berufswelt eintauchen

Da wird am Stand der Kelag auf einen Baum gekraxelt was das Zeug hält, bei der Fachberufsschule Warmbad-Villach werden kleine Marzipankügelchen zu wunderschönen Rosenblättern verarbeitet und bei Werzers Hotels am Wörthersee werden die Geruchsknospen auf die Probe gestellt – blind verschiedene Gewürze zu erraten ist gar nicht leicht!