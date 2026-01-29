Hier startet für viele Kärntner ihre Traumkarriere

Am Donnerstag beginnt die dreitägige Lehrlingsmesse im Klagenfurter Messegelände – eine einmalige Chance für die Berufsorientierung. Mehr als 100 Aussteller stellen die Möglichkeiten vor.
Heute ist es so weit. Das Klagenfurter Messezentrum öffnet seine Pforten für die bereits achte Kärntner Lehrlingsmesse. Warum speziell Schüler und Jugendliche vorbeischauen sollten – ein engagierter Schüler erzählt im „Krone“-Interview.
Auf der Messe die Traumbranche finden
Jakob besucht derzeit die Unterstufe einer AHS und weiß, dass er nach dem neunten Schuljahr eine Lehre mit Matura machen möchte – doch in welche Richtung es gehen soll, weiß der Bursche bisher nicht so recht. „Deswegen besuche ich am Samstag gemeinsam mit meiner Mama die Lehrlingsmesse in Klagenfurt. Ich hoffe, dass ich dort etwas finde, das mir gefällt. Am liebsten würde ich in die Richtung Bau gehen“, überlegt der 14-Jährige. Nach seinem Messebesuch hofft er, eine Vorliebe für eine Branche gefunden zu haben. Bestimmt, denn im Fokus der dreitägigen Berufsorientierung steht definitiv eines: das Ausprobieren!
140 Lehrberufe kennenlernen
Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 8000 Quadratmetern präsentieren sich mehr als 100 Aussteller mit 140 Lehrberufen. Besucher haben die Möglichkeit, entweder alleine oder per Guide durch die Ausstellung zu gehen und Einblicke in die verschiedensten Berufe zu bekommen. Der ein oder andere findet vielleicht dabei auch schon eine passende Lehrstelle.
„Der Besuch der Lehrlingsmesse kann nur etwas Gutes sein“, ist Landesrat Sebastian Schuschnig überzeugt. Er gibt den Jugendlichen auf den Weg, offen für Neues zu sein und sich die Berufe genau anzuschauen. Die Kärntner Wirtschaft brauche junge Fachkräfte dringender denn je, meint auch Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.
Mehr Infos: www.what.at
