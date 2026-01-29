Hier startet für viele Kärntner ihre Traumkarriere

Auf der Messe die Traumbranche finden

Jakob besucht derzeit die Unterstufe einer AHS und weiß, dass er nach dem neunten Schuljahr eine Lehre mit Matura machen möchte – doch in welche Richtung es gehen soll, weiß der Bursche bisher nicht so recht. „Deswegen besuche ich am Samstag gemeinsam mit meiner Mama die Lehrlingsmesse in Klagenfurt. Ich hoffe, dass ich dort etwas finde, das mir gefällt. Am liebsten würde ich in die Richtung Bau gehen“, überlegt der 14-Jährige. Nach seinem Messebesuch hofft er, eine Vorliebe für eine Branche gefunden zu haben. Bestimmt, denn im Fokus der dreitägigen Berufsorientierung steht definitiv eines: das Ausprobieren!