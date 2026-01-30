Der Ansturm auf die Lehrlingsmesse hat begonnen

Zwei Drittel der Schüler machen eine Lehre

Viele Jugendliche waren mit ihren Schulklassen auf der Messe unterwegs, um einen Einblick in die verschiedenen Berufe zu bekommen. „Zwei Drittel unserer Schüler machen nach dem neunten Schuljahr eine Lehre oder besuchen eine Polytechnische Schule“, weiß Jennifer Obergrießnig. Sie ist Pädagogin an der MS Gegendtal und koordiniert die Berufsorientierung. „Es ist total wichtig, dass die Schüler einen Blick über so viele Berufsfelder bekommen und sich vor Ort auch ausprobieren können“, betont die Pädagogin.