Der Ansturm auf die Lehrlingsmesse hat begonnen

Der Startschuss ist gefallen – heute und morgen haben Interessierte noch die Möglichkeit, die Messe zu besuchen. Die „Krone“ gibt Einblicke und deckt Mythen und Fakten um Lehrberufe auf.
Mit Getose und Gejubel wurde die achte Kärntner Lehrlingsmesse am Klagenfurter Messegelände am Mittwoch von den vielen jungen Besuchern eröffnet. Kurz nach 10 Uhr stürmten sie die Hallen.
An allen Ecken wurde gewerkelt, es wurden Erfahrungen ausgetauscht und natürlich viele Fragen gestellt. „Wir zeigen den Besuchern heute, wie man mit Übungsteig Handsemmeln formt“, erzählt Elena. Sie ist Bäckerlehrling im ersten Lehrjahr und komplett begeistert: „Beim Suchen einer Lehrstelle habe ich mir am Anfang sehr schwergetan, weil viele kleine Bäcker am Markt nicht mehr mithalten können und insolvent gehen“, erzählt die 16-Jährige.
Umso wichtiger ist es ihr, dass die Menschen regional einkaufen, denn laut ihr schmeckt man „die Liebe im Handgemachten“.
Bei den Ständen blickten neugierige Gesichter über die Schultern der zahlreichen Lehrlinge. Mit viel Engagement zeigten sie den Schülern ihre Berufe. „Die Arbeit als Rauchfangkehrer macht mir Spaß. Vor zwei Jahren stand ich auch vor der Entscheidung, welchen Lehrberuf ich ergreife. Heute gebe ich den Besuchern bei der Berufswahl mit auf den Weg, den eigenen Interessen und dem Herzen zu folgen“, erzählt der 16-jährige Marvin Kampel.
Zwei Drittel der Schüler machen eine Lehre
Viele Jugendliche waren mit ihren Schulklassen auf der Messe unterwegs, um einen Einblick in die verschiedenen Berufe zu bekommen. „Zwei Drittel unserer Schüler machen nach dem neunten Schuljahr eine Lehre oder besuchen eine Polytechnische Schule“, weiß Jennifer Obergrießnig. Sie ist Pädagogin an der MS Gegendtal und koordiniert die Berufsorientierung. „Es ist total wichtig, dass die Schüler einen Blick über so viele Berufsfelder bekommen und sich vor Ort auch ausprobieren können“, betont die Pädagogin.
„Ich würde sagen das ist schon so. Natürlich ist es von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Im Maurerberuf finde ich, dass das Einstiegsgehalt nicht so schlecht ist. Doch wer eine Lehre beginnt sollte nicht so sehr auf das Gehalt schauen, sondern eher auf das, was einem wirklich gefällt. Denn wenn man seine Sache echt gut macht, kommt das Geld eigentlich von allein.“
Mit einer Lehre verdient man sehr gut – Mythos oder Fakt?
Lukas, Maurer (16)
Bild: Wolfgang Handler
„Das ist Fakt, weil die KI niemals handwerkliche Berufe ersetzen kann. Da geht es nicht nur um Wissen, sondern oft auch um Kunst, Geschick, Muskelkraft und Co. – ich glaube nicht, das man das ersetzen kann. Natürlich gibt es schon Maschinen, die einen bei der Arbeit unterstützen, aber ich glaube, dass das sich da in Zukunft auch nicht so viel ändern wird – schauen wir mal.“
KI wird den Lehrberuf nicht ersetzen können – Mythos oder Fakt?
Lennox, Schüler (15)
Bild: Wolfgang Handler
„Da kann ich nur drüber lachen, das ist ein Mythos. Die Gastronomie ist total vielfältig. Uns sucht man überall. Egal, ob in der Disco, in einem Hotel, Gasthaus, Café oder auf einem Schiff. Da braucht man nicht lange suchen. Das Schöne ist in dem Beruf auch, dass man ins Ausland gehen kann. Dort bekommt man sehr viele Erfahrungen, die einen im Leben echt weiterbringen.“
Nach der Lehre in der Gastro hat man keine Arbeit – Mythos oder Fakt?
Lukas (21) Gastro
Bild: Wolfgang Handler
„Definitiv Mythos, jeder der Interesse am Friseurberuf hat, soll eine Lehre in diesem Bereich beginnen. Ich habe sehr viel Spaß an der Arbeit, schneide sowohl Männern Frisuren als auch Frauen. Ganz egal, ob im Friseurberuf oder anderen Bereichen – das Geschlecht sollte nicht darüber entscheiden, wo man schließlich arbeitet, sondern das Interesse und die eigenen Fähigkeiten.“
Eine Lehre beim Friseur ist nur was für Mädchen – Mythos oder Fakt?
Gzim (28), Friseur
Bild: Wolfgang Handler
Manche wissen schon, welche Richtung sie in Zukunft einschlagen wollen, werden auf der Messe in ihrer Entscheidung bestätigt und finden sogar eine Lehrstelle. So wie der 13-jährige Andreas. „Ich werde ganz bestimmt Koch und übernehme das Gasthaus von meinem Papa, lernen will ich aber woanders“. Heute und morgen stehen die Tore der Messe noch offen – ab je 9 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.