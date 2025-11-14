Nur ein Hauch von Windkraft bleibt für Kärnten

„Windstromlücke“ wird ebenfall geprüft

Parallel zur neuen Zonierung wird das Thema „Winterstromlücke“ unter die Lupe genommen. Aktuell wird von der Österreichischen Energieagentur erhoben, durch welche Szenarien und Energieformen die Energieversorgung in den Wintermonaten gedeckt werden kann. In dieser Frage geistern die unterschiedlichsten Zahlen, Behauptungen und Mythen herum. Es ist an der Zeit, dass alle von der gleichen fachlichen Grundlage ausgehen“, betont Energielandesrat Schuschnig.