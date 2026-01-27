Einstimmiger Beschluss für strenge Windkraftregeln

Zufriedenheit bei den Freiheitlichen

Nach dem provisorischen Bewilligungsstopp für neue Windräder, der in Kürze abläuft, wurde nun im Energieausschuss des Landtags über eine gesetzliche Windkraftzonierung entschieden. Das Ergebnis? Nur in vier Gemeindegebieten wird es künftig möglich sein, Windräder aufzustellen. „Endlich wird unsere Forderung Realität: Es wird keine weiteren Windräder auf den Kärntner Bergen und Almen geben“, freut sich FP-Chef Erwin Angerer. „Für uns als FPÖ war von Anfang an klar, dass sich der Wille der Bevölkerung auch im Gesetz wiederfinden muss.“