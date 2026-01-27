Einstimmiger Beschluss für strenge Windkraftregeln

Auch die vorletzte Hürde für strenge Windkraftregeln in Kärnten wurde jetzt genommen: Im Energieausschuss des Landtags wurde die geplante Windkraftzonierung einstimmig beschlossen.
Erst spaltete die Diskussion rund um Windkraftanlagen in Kärnten nicht nur das politische Kärnten. Doch über ein Jahr nach der Windkraftbefragung, bei der sich 51,5 Prozent gegen neue Windräder ausgesprochen hatten, herrscht bei den Kärntner Parteien Einstimmigkeit darüber, wie es bei dem Thema weitergehen soll.
Zufriedenheit bei den Freiheitlichen
Nach dem provisorischen Bewilligungsstopp für neue Windräder, der in Kürze abläuft, wurde nun im Energieausschuss des Landtags über eine gesetzliche Windkraftzonierung entschieden. Das Ergebnis? Nur in vier Gemeindegebieten wird es künftig möglich sein, Windräder aufzustellen. „Endlich wird unsere Forderung Realität: Es wird keine weiteren Windräder auf den Kärntner Bergen und Almen geben“, freut sich FP-Chef Erwin Angerer. „Für uns als FPÖ war von Anfang an klar, dass sich der Wille der Bevölkerung auch im Gesetz wiederfinden muss.“
Auch das Team Kärnten (TK), das mit der FP die Windkraftbefragung initiiert hatte, sieht sich bestätigt. „Bereits geplante oder im fortgeschrittenen Stadium befindliche Windkraftprojekte können umgesetzt werden, während ein unkontrollierter Ausbau aber verhindert wird“, erklärt TK-Chef Gerhard Köfer. „Einen regelrechten Wildwuchs an Windkraftanlagen lehnen wir ab. Dafür bildet die Zonierung die richtigen Regelungen und Schranken.“
SP und VP begrüßten einstimmigen Beschluss
„Wir drücken die Stopptaste, was die Errichtung neu eingereichter Windkraftanlagen angeht – um dem Ergebnis der Volksbefragung Rechnung zu tragen“, erklärt auch SP-Klubobmann Herwig Seiser. Ohne eine einzige Gegenstimme wurden die strengen Regeln im Ausschuss beschlossen. „Landtagsabgeordnete aller Parteien haben dem Gesetzes-Entwurf zugestimmt“, betont Vorsitzender Herbert Gaggl (VP). „Wir schaffen mit der Zonierung Rechtssicherheit sowohl für die Bevölkerung als auch für mögliche Betreiber von Windparks.“
Gaggl und Seiser sprechen der FP und dem Team Kärnten für die „konstruktive Vorgangsweise“ Dank aus: „Wir gehen davon aus, dass die Windkraft-Zonierung auch im Landtag in der nächsten Woche einstimmig beschlossen werden wird.“
