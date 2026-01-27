Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Energie-Ausschuss

Einstimmiger Beschluss für strenge Windkraftregeln

Kärnten
27.01.2026 12:57
Im Energieausschuss wurde einstimmig für die strengen Regeln gestimmt.
Im Energieausschuss wurde einstimmig für die strengen Regeln gestimmt.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Auch die vorletzte Hürde für strenge Windkraftregeln in Kärnten wurde jetzt genommen: Im Energieausschuss des Landtags wurde die geplante Windkraftzonierung einstimmig beschlossen.

0 Kommentare

Erst spaltete die Diskussion rund um Windkraftanlagen in Kärnten nicht nur das politische Kärnten. Doch über ein Jahr nach der Windkraftbefragung, bei der sich 51,5 Prozent gegen neue Windräder ausgesprochen hatten, herrscht bei den Kärntner Parteien Einstimmigkeit darüber, wie es bei dem Thema weitergehen soll.

Zufriedenheit bei den Freiheitlichen
Nach dem provisorischen Bewilligungsstopp für neue Windräder, der in Kürze abläuft, wurde nun im Energieausschuss des Landtags über eine gesetzliche Windkraftzonierung entschieden. Das Ergebnis? Nur in vier Gemeindegebieten wird es künftig möglich sein, Windräder aufzustellen. „Endlich wird unsere Forderung Realität: Es wird keine weiteren Windräder auf den Kärntner Bergen und Almen geben“, freut sich FP-Chef Erwin Angerer. „Für uns als FPÖ war von Anfang an klar, dass sich der Wille der Bevölkerung auch im Gesetz wiederfinden muss.“

Auch das Team Kärnten (TK), das mit der FP die Windkraftbefragung initiiert hatte, sieht sich bestätigt. „Bereits geplante oder im fortgeschrittenen Stadium befindliche Windkraftprojekte können umgesetzt werden, während ein unkontrollierter Ausbau aber verhindert wird“, erklärt TK-Chef Gerhard Köfer. „Einen regelrechten Wildwuchs an Windkraftanlagen lehnen wir ab. Dafür bildet die Zonierung die richtigen Regelungen und Schranken.“

SP und VP begrüßten einstimmigen Beschluss
„Wir drücken die Stopptaste, was die Errichtung neu eingereichter Windkraftanlagen angeht – um dem Ergebnis der Volksbefragung Rechnung zu tragen“, erklärt auch SP-Klubobmann Herwig Seiser. Ohne eine einzige Gegenstimme wurden die strengen Regeln im Ausschuss beschlossen. „Landtagsabgeordnete aller Parteien haben dem Gesetzes-Entwurf zugestimmt“, betont Vorsitzender Herbert Gaggl (VP). „Wir schaffen mit der Zonierung Rechtssicherheit sowohl für die Bevölkerung als auch für mögliche Betreiber von Windparks.“

Lesen Sie auch:
In nur vier Gemeinden werden Windkraftanlagen errichtet. Ein neues Gesetz soll die Basis dafür ...
Neues Gesetz
Nur ein Hauch von Windkraft bleibt für Kärnten
14.11.2025
Politik und Wirtschaft
Die 380-kV-Leitung sorgt für gemischte Gefühle
30.09.2025

Gaggl und Seiser sprechen der FP und dem Team Kärnten für die „konstruktive Vorgangsweise“ Dank aus: „Wir gehen davon aus, dass die Windkraft-Zonierung auch im Landtag in der nächsten Woche einstimmig beschlossen werden wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kärnten
FPÖ
Landtag
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.052 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.384 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.941 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kärnten
Auszeichnung
20 Kärntner Top-Betriebe für Lehre im Tourismus
Im Energie-Ausschuss
Einstimmiger Beschluss für strenge Windkraftregeln
Krone Plus Logo
Snowboard-Queen Gasser
Goldjagd! „Das Vertrauen ist rechtzeitig zurück“
Krone Plus Logo
Sicherheitstipps
Warum Kärnten die meisten Geisterfahrer hat
Neue Projekte
„Gemeinsam statt einsam“: Aktiver Seniorenbund
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf