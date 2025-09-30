Die 380-kV-Leitung sorgt für gemischte Gefühle

„Die FPÖ fordert die Stopptaste für die Stromautobahn durch Kärnten, solange nicht zumindest sichergestellt ist, dass es in ganz Österreich einheitliche Stromnetzkosten gibt!“, stellte FP-Chef Erwin Angerer in einer ersten Reaktion klar. „Die Kärntner Bevölkerung und unsere Betriebe zahlen im Vergleich zu den anderen Bundesländern viel höhere Stromnetzkosten.“