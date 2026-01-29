Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerichtsverfahren

Für Jäger ist Schakal Plage: Tierschützer klagen

Kärnten
29.01.2026 20:00
Immer mehr Goldschakale werden in Kärnten gesichtet.
Immer mehr Goldschakale werden in Kärnten gesichtet.(Bild: Kärntner Jägerschaft)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Während Kärntner Jäger den Goldschakal als Plage sehen und ihn abschießen, wollen ihn Tierschützer aus Wien retten und gehen deshalb in Kärnten vor Gericht. 

0 Kommentare

Eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Kärnten hat der Wiener Tierschutzverein gegen einen Bescheid des Landes Kärnten eingebracht. Konkret geht es um die Schusszeit des Goldschakals.

„Monitoring fehlt!“
„Der Goldschakal ist eine natürlich eingewanderte Art und nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) geschützt. Vor jeder Bejagung müsste ein günstiger Erhaltungszustand durch verlässliche Daten belegt sein – doch Österreich weist seit Jahren keinen günstigen Erhaltungszustand aus“, kritisiert Michaela Lehner vom Austria Tierschutz. „Und Kärnten hat seit 2022 kein Monitoring nach den Vorgaben der FFH-Richtlinie durchgeführt und weiß daher selbst nicht, wie viele Goldschakale überhaupt im Bundesland leben.“

Tierschützer vermuten, dass die „scharfe Bejagung die kleine Population immer wieder ausrottet und nur durch nachkommende Tiere aus dem Süden erhalten bleibt. Dennoch werden rechtswidrige Abschussfreigaben erlassen.“

Vertreter der Kärntner Jägerschaft sprechen jedoch von einer Plage: „Der Goldschakal steigt bei uns in einer besorgniserregenden Zahl an. Vor einigen Jahren waren es nur einzelne Nachweise. Aktuell erhalten wir täglich Meldungen von Sichtungen.“

Gefahr für Rotfuchs und Rehwild
Das Tier sei laut Jägern sehr scheu, Bestände würden „unter dem Radar“ massiv ansteigen, es verdränge den Rotfuchs und das Rehwild würde unter ihm leiden. Die Abschusszeit gilt von 1. Oktober bis 15. März. Das Hauptvorkommen befindet sich im Talbereich entlang der Karawanken und Karnischen Alpen, im Gailtal und Rosental bis hinunter nach Völkermarkt. 

2025 wurden 80 Goldschakale erlegt, 2022 elf. Wie viele der Tiere in Kärnten leben, könne man aber nicht beantworten. Das Verfahren findet am Freitag statt.

Lesen Sie auch:
Goldschakale sind in Kärnten längst keine Seltenheit mehr.
Krone Plus Logo
Kommunikation im Wald
Wenn Kärntner Jäger nach Goldschakalen rufen
29.10.2025
Krone Plus Logo
Verdrängt andere Tiere
Goldschakal ist im Süden Österreichs auf Vormarsch
07.07.2025

Goldschakale werden in Kärnten seit dem Jahr 2022 bejagt
„Um dies weiter aufrechtzuerhalten, benötigt das Amt der Kärntner Landesregierung zusätzlich zu den Abschussdaten auch Informationen zur Verbreitung des Goldschakals in Kärnten“, erklärt Mario Deutschmann von der Jägerschaft. „Es soll damit abgeklärt werden, aus welchen Regionen der Goldschakal bei uns zuwandert. Und es werden damit genetische Grundlagen gewonnen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
123.260 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Kärnten
Gerichtsverfahren
Für Jäger ist Schakal Plage: Tierschützer klagen
Krone Plus Logo
Klage um Lootboxen
Brisantes Urteil: Geld zurück bei FIFA-Videospiel?
Krone Plus Logo
Lauf soll anhalten
KAC-Ass Herburger feierte ausgiebig den 600er
Tierasyl abgelehnt
Der Reptilienzoo ist voll: Expertin im Stadtsenat
Weitere sperrt zu
Nach über 30 Jahren: Pizzeria schließt ihre Türen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf