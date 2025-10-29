Wenn Kärntner Jäger nach Goldschakalen rufen

Immer mehr Jäger und Landwirte stehen einem Goldschakal oder mehreren gegenüber. Akustisches Monitoring bestätigt einmal mehr, wie stark das Wildtier in Kärnten verbreitet ist.
Sie gelten als nachtaktive, scheue Tiere, die sich vor allem von Hasen, Mäusen, Lämmern, Rehkitzen sowie auch von Aas ernähren. Goldschakale sind in Österreich keine Seltenheit mehr. Schon gar nicht in Kärnten – im Gegenteil. Die Tiere, die eng mit dem Wolf verwandt sind, werden immer häufiger gesichtet. Nicht selten kommt es vor, dass Landwirte, Jäger und Spaziergänger direkten Blickkontakt mit dem Wildtier haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.