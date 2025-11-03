Wie der Goldschakal heimlich Österreich erobert

Während Elch „Emil“ Ende August unter den Augen einer breiten Öffentlichkeit durch Österreich spazierte, hat sich eine andere Spezies hierzulande von dieser weitgehend unbemerkt über die Jahre ausgebreitet: der Goldschakal. Die Expertin Dr. Jennifer Hatlauf hat ihn dabei verfolgt und ihr Wissen über das „neue“ Wildtier vor unserer Haustür nun erstmals umfassend zu Papier gebracht. Ein Gespräch übers Heulen, Gänsehautmomente und Mythen.