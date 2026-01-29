Häftling sprang aus Fahrzeug und flüchtete zu Fuß

Flucht im Müllwagen

Der letzte spektakuläre Ausbruch aus der Justizanstalt Klagenfurt gelang einem Delinquenten im Jahr 2017. Damals glückte einem 35-jährigen Serben ein filmreifer Coup. Der wegen Vermögensdelikten Verurteilte schaffte es am 10. Februar 2017 über die Gefängnisküche ins Freie. In einem unbeobachteten Moment kletterte er in den Laderaum eines Müllwagens, machte es sich zwischen den Müllsäcken bequem und wurde so – ganz unauffällig – in die Freiheit chauffiert.