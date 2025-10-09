„Ein Ausbruch ist keine strafbare Handlung“

„Die Justiz hat eben ein langes Gedächtnis“

Früher oder später schnappe man die Kriminellen dennoch wieder: „Manchmal kann es aber auch dreißig Jahre dauern“, erinnert sich Streicher etwa an einen Fall, bei dem ein Kroate nach einem Ausgang nicht mehr in die Außenstelle Rottenstein zurückkehrte. „Er hatte nur drei Monate abzusitzen, nutzte jedoch die Gelegenheit für die Flucht ins Ausland.“ 30 Jahre später wurde er zufällig an der Grenze gefasst. „Die Fahndung war nach all den Jahren noch aufrecht. Die Justiz hat eben ein langes Gedächtnis ...“