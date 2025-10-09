Klagenfurt: Einbrecher-Duo brach aus Gefängnis aus

Beamtenkantine als Schlupfloch für Flucht

Wie konnte das passieren? Einer der beiden Häftlinge arbeitete innerhalb der Mauern in der Schlosserei, der andere in der Beamtenkantine, wo auch das Gerichtspersonal speist. Und genau durch diese fanden die beiden den Weg ins Freie – wie genau das gelang und wie sie sich den Zugang dazu verschaffen konnten, ist unter anderem noch Teil der Ermittlungen, die freilich auf Hochtouren laufen.