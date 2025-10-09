Klagenfurt: Einbrecher-Duo brach aus Gefängnis aus

Großalarm in der Justizanstalt Klagenfurt: Zwei Insassen sind am Dienstagvormittag ausgebrochen. Vom Balkan-Duo, das eigentlich wegen schweren Einbruchs einsaß, fehlt nach wie vor jegliche Spur.
Helle Aufregung in der Justizanstalt Klagenfurt – nein, noch schlimmer: Die Alarmglocken schrillen. Im wahrsten Sinne des Wortes …
Denn am Dienstag, 10 Uhr, heulten im Gefängnis die internen Sirenen. Zwei Insassen haben es da laut „Krone“-Informationen tatsächlich geschafft, auszubrechen. Die Rede ist von zwei Verbrechern, die wegen schweren Einbruchs noch zwischen vier und fünf Jahren Freiheitsstrafe abzusitzen hätten. Vom eingesperrten Balkan-Duo fehlt – Stand Mittwochabend – allerdings noch jede Spur.
Beamtenkantine als Schlupfloch für Flucht
Wie konnte das passieren? Einer der beiden Häftlinge arbeitete innerhalb der Mauern in der Schlosserei, der andere in der Beamtenkantine, wo auch das Gerichtspersonal speist. Und genau durch diese fanden die beiden den Weg ins Freie – wie genau das gelang und wie sie sich den Zugang dazu verschaffen konnten, ist unter anderem noch Teil der Ermittlungen, die freilich auf Hochtouren laufen.
Die Lage war direkt nach dem Ausbruch jedenfalls so prekär, dass mehrere Beamte auch das gesamte Landesgericht durchsuchen mussten, da man dort zwischenzeitlich sogar von einer Geiselnahme ausgegangen sei, hieß es.
Flucht über belebten Klagenfurter Platz
Am Mittwoch nahmen Beamte der Generaldirektion den Vorfall vor Ort unter die Lupe. Das Verbrecher-Duo dürfte jedenfalls über den Klagenfurter Heuplatz geflohen sein – und ist so letztendlich eben auch verschwunden. Die Suche nach den beiden Kriminellen läuft noch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.