Großalarm in Kärnten

Klagenfurt: Einbrecher-Duo brach aus Gefängnis aus

Kärnten
09.10.2025 05:57
Das Duo türmte aus der Justizanstalt Klagenfurt. Die Ermittlungen laufen hinter und vor den ...
Das Duo türmte aus der Justizanstalt Klagenfurt. Die Ermittlungen laufen hinter und vor den Mauern auf Hochtouren.(Bild: Kerstin Wassermann)

Großalarm in der Justizanstalt Klagenfurt: Zwei Insassen sind am Dienstagvormittag ausgebrochen. Vom Balkan-Duo, das eigentlich wegen schweren Einbruchs einsaß, fehlt nach wie vor jegliche Spur. 

Helle Aufregung in der Justizanstalt Klagenfurt – nein, noch schlimmer: Die Alarmglocken schrillen. Im wahrsten Sinne des Wortes …

Denn am Dienstag, 10 Uhr, heulten im Gefängnis die internen Sirenen. Zwei Insassen haben es da laut „Krone“-Informationen tatsächlich geschafft, auszubrechen. Die Rede ist von zwei Verbrechern, die wegen schweren Einbruchs noch zwischen vier und fünf Jahren Freiheitsstrafe abzusitzen hätten. Vom eingesperrten Balkan-Duo fehlt – Stand Mittwochabend – allerdings noch jede Spur.

Beamtenkantine als Schlupfloch für Flucht 
Wie konnte das passieren? Einer der beiden Häftlinge arbeitete innerhalb der Mauern in der Schlosserei, der andere in der Beamtenkantine, wo auch das Gerichtspersonal speist. Und genau durch diese fanden die beiden den Weg ins Freie – wie genau das gelang und wie sie sich den Zugang dazu verschaffen konnten, ist unter anderem noch Teil der Ermittlungen, die freilich auf Hochtouren laufen.

Die Lage war direkt nach dem Ausbruch jedenfalls so prekär, dass mehrere Beamte auch das gesamte Landesgericht durchsuchen mussten, da man dort zwischenzeitlich sogar von einer Geiselnahme ausgegangen sei, hieß es.

Flucht über belebten Klagenfurter Platz
Am Mittwoch nahmen Beamte der Generaldirektion den Vorfall vor Ort unter die Lupe. Das Verbrecher-Duo dürfte jedenfalls über den Klagenfurter Heuplatz geflohen sein – und ist so letztendlich eben auch verschwunden. Die Suche nach den beiden Kriminellen läuft noch.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
