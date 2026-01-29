Bruce Willis weiß nicht, dass er an Demenz leidet

Willis erkennt seine Frau noch

Heming bekommt häufig eine Frage zu hören: „Ob Bruce noch weiß, wer ich bin. Und ja, das tut er. Denn er hat keinen Alzheimer, er hat FTD.“ Die Verbindung des Schauspielers mit ihr und seinen Kindern sei nie abgebrochen, sie habe sich nur verändert und sei immer noch „sehr schön und bedeutungsvoll für uns alle“.