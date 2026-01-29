Bruce Willis weiß nicht, dass er an Demenz leidet

„Es ist zugleich ein Segen und ein Fluch.“ Bruce Willis weiß selbst nicht, dass er an Demenz leidet. Das enthüllte jetzt seine Ehefrau Emma Heming im Podcast „Conversations with Cam“.
Auf die Frage von Podcasterin Cameron Rogers, ob sich der „Stirb langsam“-Star seiner Diagnose einer frontotemporalen Demenz (FTD) bewusst sei, erklärte Heming, dass ihr Mann sein Verhalten für völlig normal halte – aber nicht, weil er sein Leiden absichtlich verdrängen würde.
„Bin wirklich froh darüber“
Grund dafür sei stattdessen eine neurologische Begleiterscheinung der Demenz namens Anosognosie. „Dabei ist das Gehirn nicht in der Lage zu erkennen, was gerade mit ihm geschieht“, erklärte Heming. „Bruce hat deshalb auch nie 1 und 1 zusammengezählt und begriffen, dass er diese Krankheit hat. Ich bin wirklich froh darüber, dass er nichts davon weiß!“
Auf Instagram teilt Emma Heming-Willis immer wieder gemeinsame Schnappschüsse von früher:
Die gebürtige Britin habe ihrer Töchter Mabel (15) und Evelyn (11) zuliebe die „sehr schmerzhafte Entscheidung“ getroffen, deren Papa von zu Hause in eine neues Heim umzuquartieren. In seinem neuen Domizil, das nicht weit von der Familienvilla entfernt liegt, wird er rund um die Uhr betreut.
„Ich weiß, dass Bruce das nicht gewollt hätte“
Heming: „Mit dem Fortschreiten von Bruces Erkrankung wurde der Alltag der Mädchen zunehmend eingeschränkt. Ich weiß, dass Bruce nicht gewollt hätte, dass Mabel und Evelyn von seiner Krankheit überschattet werden.“
Denn wegen der Verschlimmerung von Willis‘ Zustand konnten sie niemanden mehr zu sich nach Hause einladen. „Die Girls hatten keine Verabredungen zum Spielen mehr und Freundinnen konnten nicht mehr bei ihnen übernachten“, so Heming. „Es war eine wirklich schwere Zeit für sie.“
Die neue Zwei-Häuser-Regelung habe, so das Ex-Model, für die richtige Balance gesorgt: „Unsere Kinder blühen auf und Bruce tut das auch – was das Wichtigste ist.“ Sie und ihre Töchter seien ständig bei Willis, um weiterhin gemeinsame Erinnerungen zu erschaffen. Denn ihr Mann sei nach wie vor „körperlich sehr präsent“ und seine Krankheit würde zumeist nur langsam fortschreiten.
Willis erkennt seine Frau noch
Heming bekommt häufig eine Frage zu hören: „Ob Bruce noch weiß, wer ich bin. Und ja, das tut er. Denn er hat keinen Alzheimer, er hat FTD.“ Die Verbindung des Schauspielers mit ihr und seinen Kindern sei nie abgebrochen, sie habe sich nur verändert und sei immer noch „sehr schön und bedeutungsvoll für uns alle“.
