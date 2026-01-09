Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus glücklichen Tagen

Moore erinnert sich an Liebesritual mit Willis

Society International
09.01.2026 09:57
Demi Moore und Bruce Willis sind immer noch eng verbunden. Das Foto zeigt sie im März 2022, ...
Demi Moore und Bruce Willis sind immer noch eng verbunden. Das Foto zeigt sie im März 2022, bevor Willis‘ Erkrankung sich verschlimmert hat.(Bild: Viennareport)

Bei einer Filmpremiere in Los Angeles hat Demi Moore (63)  sich an ein sehr persönliches Ritual aus ihrer Ehe mit Bruce Willis (70) erinnert – eine liebevolle Gewohnheit, die heute, angesichts von Willis’ erschütternder Demenzerkrankung, tief bewegt.

0 Kommentare

Während eines Gesprächs bei der Vorführung des Films „Song Sung Blue“ erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie Willis einst jede Woche seinen ganz eigenen Feiertag für sie beide hatte: den „Neil-Diamond-Tag“. An diesen Tagen, die er auswählte, dröhnte dann nur die Musik des Sängers von morgens bis abends durch das Haus. „Was ist heute los?“, habe sie ihn dann immer gefragt. Seine Antwort sei stets dieselbe gewesen: „Es ist Neil-Diamond-Tag.“ Ein Ritual, das er über Jahre hinweg pflegte – aus purer Lebensfreude.

Spürbare Wehmut
Moore erzählt diese Geschichte heute mit einem Lächeln, aber auch mit spürbarer Wehmut. Denn der Mann, der einst voller Energie Musik aufdrehte, kämpft inzwischen mit frontotemporaler Demenz – einer Erkrankung, die Persönlichkeit, Sprache und Erinnerung gnadenlos angreift. Umso wertvoller werden solche Momentaufnahmen aus einem früheren Leben.

Tiefe Verbindung bis heute
Trotz ihrer Trennung im Jahr 2000 ist die Verbindung zwischen Demi Moore und Bruce Willis nie abgerissen. Sie haben nicht nur drei Töchter, sondern auch eine tiefe, familiäre Nähe. Moore steht Willis und seiner heutigen Ehefrau Emma Heming Willis (47) in dieser schweren Zeit zur Seite – als Teil eines „Stammes“, wie Willis es einst selbst nannte.

Lesen Sie auch:
Rumer Willis sprach in ihren Instagram-Storys ganz offen über die Gesundheit ihres Vaters Bruce ...
„Egal, ob er ...“
Rumer gibt herzzerreißendes Update zu Bruce Willis
22.11.2025
Töchter aufgeklärt
Bruce Willis‘ Ehefrau: „Demenz ist kein Tabuthema“
16.11.2025
Soll anderen helfen
Bruce Willis: Ehefrau will sein Gehirn spenden
13.11.2025

Die Erinnerung an den „Neil-Diamond-Tag“ ist mehr als eine Anekdote. Sie ist ein stilles Zeugnis von Liebe, Verbundenheit und dem Menschen hinter dem Hollywoodstar. Und sie zeigt, wie kostbar gemeinsame Rituale sind – besonders dann, wenn die Krankheit vieles andere nimmt.

Action-Star erhielt Diagnose 2022
Der Action-Star war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD), einer schnell fortschreitenden Form von Demenz, erhielt.

Bruce Willis uns eine Frau Emma Heming Willis
Bruce Willis uns eine Frau Emma Heming Willis(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Theo Wargo)

Bruce Willis wohnt nicht mehr bei seiner Familie, sondern in einem speziellen, ebenerdigen „zweiten Haus“ in der Nähe, um seiner Erkrankung gerecht zu werden. Ehefrau Heming Willis traf diese schmerzhafte Entscheidung für ihre Töchter Mabel (13) und Evelyn (11). „Es war eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens“, gestand sie. „Aber Bruce hätte gewollt, dass unsere Mädchen in einem Umfeld aufwachsen, das für sie gemacht ist – nicht für seine Krankheit.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
133.163 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.803 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.560 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Society International
Aus glücklichen Tagen
Moore erinnert sich an Liebesritual mit Willis
Irrer Beckham-Zwist
Brooklyn spricht nur noch über Anwälte mit Eltern!
Das Baby ist da!
„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery wurde Mama
Preis-Gala am Sonntag
Julia Roberts und Clooney teilen Golden Globes aus
Brief an US-Präsident
Trump: Sean „Diddy“ Combs bat mich um Begnadigung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf