Moore erinnert sich an Liebesritual mit Willis

Während eines Gesprächs bei der Vorführung des Films „Song Sung Blue“ erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie Willis einst jede Woche seinen ganz eigenen Feiertag für sie beide hatte: den „Neil-Diamond-Tag“. An diesen Tagen, die er auswählte, dröhnte dann nur die Musik des Sängers von morgens bis abends durch das Haus. „Was ist heute los?“, habe sie ihn dann immer gefragt. Seine Antwort sei stets dieselbe gewesen: „Es ist Neil-Diamond-Tag.“ Ein Ritual, das er über Jahre hinweg pflegte – aus purer Lebensfreude.