Wiener Gastro-Größen übernehmen den Flughafen

„Die erste und letzte Station einer Reise“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht nicht von Umsatz oder Quadratmetern, sondern vom Gefühl. „Ein Flughafen ist ein Ort der Emotionen“, so der Stadtchef. Man komme an, man fliege weg, man warte, man hole liebe Menschen ab. Genau deshalb sei es entscheidend, wie man diese Zeit verbringe. Und womit.

Für Ludwig ist klar: Wenn Wien seine Lebensqualität ernst nehme, müsse sie auch dort spürbar sein, wo viele Gäste erstmals auf die Stadt treffen. Der Appell des Bürgermeisters ist unmissverständlich: keine austauschbaren Konzepte, sondern Betriebe, die Wien geprägt haben – und weiter prägen. Die klare Formel liefert Flughafen-Vorstand Julian Jäger: „Der Flughafen ist die erste und letzte Station eines Reisenden in Wien.“