Achtung: Diese Kostüme sind verboten oder verpönt!

Teyana Taylor trägt in Paris Hauch von Nichts
Fashion-Queen
Auch heuer hat man im Fasching wieder Narrenfreiheit. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Manche Verkleidungen sind in Österreich ganz verboten, andere zumindest inzwischen verpönt. Ein „Krone“-Redakteur nimmt die Lage unter die Lupe und sich selbst an der (roten) Nase.
Im Vorjahr war ich ein Schwammerl. Klingt komisch, ist aber so. Unsere Faschingsgruppe hatte sich für den traditionellen Gemeinde-Umzug das Thema „Mario Kart“ erwählt. Also düste ich als Pilzkopf „Toad“ auf einem Tretkart durch die Ortschaft – begleitet von Affen, Schildkröten, KlempnerInnen und Co. aus dem Nintendo-Universum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.