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6. Sieg im Visier

Gold-Hämmerle erwaret ein ganz enges Heimrennen

Vorarlberg
14.03.2026 06:55
Izzi Hämmerle (M.) vor der pittoresken Kulisse seiner Montafoner Heimat.
Izzi Hämmerle (M.) vor der pittoresken Kulisse seiner Montafoner Heimat.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein toller herausforderner Kurs! Das Montafon präsentierte sich der Snowboardcross-Weltelite um Doppelolympiasieger und Lokalmatador Alessandro Hämmerle von seiner Zuckerseite. Bei der Jagd nach seinem sechsten Heimsieg könnte aber nicht nur die Konkurrenz sondern auch das Wetter ein Thema werden.

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„Ein wenig tricky da und dort“, lautete Alessandro „Izzi“ Hämmerles erstes Urteil, nachdem er am gestrigen Freitag bei strahlendem Sonnenschein erstmals den Weltcupkurs in Angriff genommen hatte. „In der dritten Kurve muss noch ein wenig etwas gemacht werden, aber ansonsten macht es grundsätzlich wieder sehr viel Spaß.“

„Ein Genuss für mich“
In der Silvretta Montafon könnte sich der zweifache Olympiasieger am Sonntag seinen insgesamt bereits sechsten Heimsieg holen. „Es ist natürlich etwas Wunderschönes, wenn man zuhause fahren und dann auch noch gewinnen kann“, gestand der 32-jährige Gaschurner. „Jeder einzelne Erfolg hier war ein Genuss für mich.“ Daraus, dass er das halbe Dutzend an Siegen voll machen will, macht der Heeressportler kein Geheimnis. „Natürlich arbeitet man immer daraufhin. Aber wenn ich mir die Trainingszeiten anschaue, wird es extrem eng und am Ende werden wieder Kleinigkeiten den Ausschlag geben.“

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Für Dusek ein Highlight
Aber nicht nur für Hämmerle – der mit Bruder Luca und seinen Buddys Julian Lüftner und Noah Abdel Aziz gleich mehrere „Insider“ im Streckenteam hat – ist der Weltcup am Fredakopf ein Highlight. Auch Jakob Dusek, niederösterreichischer Bronzemedaillengewinner von Livigno, schwärmt: „Olympia war ein Höhepunkt, der Weltcup im Montafon ist der nächste.“ Nachdem der 29-Jährige zuletzt krankheitsbedingt die Rennen in der Türkei auslassen musste, ist er im Montafon wieder angriffslustig.

Wetter als Spaßbremse
Alles scheint angerichtet, für ein Top-Heimspiel. Wäre da nicht der Wetterbericht. Denn während heute die Quali (ab 10.15) wohl noch bei trockenen Bedingungen aber starkem Wind steigen wird, soll es ab Mittag einen Temperatursturz von zehn Grad und bis Sonntagfrüh 25 Zentimeter Neuschnee geben. Der Start zu den Final-Heats ist dann für 11 Uhr geplant.

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