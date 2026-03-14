Gold-Hämmerle erwaret ein ganz enges Heimrennen

„Ein Genuss für mich“

In der Silvretta Montafon könnte sich der zweifache Olympiasieger am Sonntag seinen insgesamt bereits sechsten Heimsieg holen. „Es ist natürlich etwas Wunderschönes, wenn man zuhause fahren und dann auch noch gewinnen kann“, gestand der 32-jährige Gaschurner. „Jeder einzelne Erfolg hier war ein Genuss für mich.“ Daraus, dass er das halbe Dutzend an Siegen voll machen will, macht der Heeressportler kein Geheimnis. „Natürlich arbeitet man immer daraufhin. Aber wenn ich mir die Trainingszeiten anschaue, wird es extrem eng und am Ende werden wieder Kleinigkeiten den Ausschlag geben.“