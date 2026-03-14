Gequälter Husky „Buba“ bekommt ein neues Zuhause

Das Schicksal von „Buba“ bewegte unzählige Menschen im Land. Der zweijährige Husky musste bei seinem Besitzer schreckliche Qualen durchleiden. Er wurde so schwer misshandelt, dass Nachbarn in Wien die Schmerzensschreie des Tieres aufzeichneten und gleichzeitig beim Verein Hunde-Such-Hilfe Alarm schlugen. Der Verein konnte den Hund aus den Fängen seines früheren Besitzers befreien und nahm ihn in Obhut.