Kurz vor dem „100er“ schlägt Kapo neue Wege ein

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Premier-League-Ticker
Im nächsten Jahr wird das steirische Familienunternehmen Kapo 100 Jahre alt – und schlägt neue Wege ein. Der Umzug von Pöllau nach Hartberg ist abgeschlossen, jetzt gibt der Fenster- und Türenhersteller erstmals eine Unternehmensanleihe aus.
Es war diesmal keine geruhsame Weihnachtszeit für das Team von Kapo: Der Umzug von Pöllau in den Ökopark Hartberg wurde zu dieser Zeit abgeschlossen. Zehn Millionen Euro betrug die Investitionssumme. „Seit Jahresbeginn sind wir im Vollbetrieb“, sagt Geschäftsführer Stefan Polzhofer.
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