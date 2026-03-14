Kurz vor dem „100er“ schlägt Kapo neue Wege ein

Es war diesmal keine geruhsame Weihnachtszeit für das Team von Kapo: Der Umzug von Pöllau in den Ökopark Hartberg wurde zu dieser Zeit abgeschlossen. Zehn Millionen Euro betrug die Investitionssumme. „Seit Jahresbeginn sind wir im Vollbetrieb“, sagt Geschäftsführer Stefan Polzhofer.