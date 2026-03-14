Kristall wäre schöner „Trost“ nach dem Ringe-Frust

Dann wäre auch die Enttäuschung über Platz fünf bei Olympia (0,07 Sekunden hinter dem Silber-Duo Stjernesund und Hector) endgültig vergessen. „Es gibt immer wieder Phasen, wo es auftaucht. Weil mir etwas Großes entglitten ist. Danach habe ich ein paar Tage für mich gebraucht, weil es Zeit benötigt hat, das zu verdauen. Jetzt habe ich aber das nächste wichtige Rennen vor mir“, weiß Scheib. „Ich will nur an das denken und nicht daran, was davor passiert ist. Aber natürlich mit dem Wissen, dass ich schnell bin und beim Skifahren sehr viel passt.“