Brutale Bankomatensprenger bald auf Anklagebank

Auto von Maturanten geraubt

Nachdem die vier Männer zwischen 28 und 36 Jahren in Wels einen Bankomaten mit großem Erfolg gesprengt hatten, ging der nächste Coup – wie die „Krone“ berichtete – völlig schief: Der teure Audi-Fluchtwagen war durch die Detonation unbrauchbar geworden. Fündig wurden sie am Parkplatz des benachbarten Gymnasiums: Von Maturanten, die spätnachts einen Maturastreich vorbereiteten, raubten sie ein Auto, mit dem sie doch noch fliehen konnten – auf einen Modellflugplatz bei Ohlsdorf, wie sich später herausstellte.