Mit Ku-Klux-Klan-Kostüm und Nazi-Codes auf Ball

Anzeige droht

Noch während die Security informiert wurde, entfernten sie die Klebebänder. Zudem soll ein junger Mann, der nicht zu den Gruppen gehörte, einen Hitlergruß gezeigt haben. Er musste die Veranstaltung verlassen, hieß es. Der Musikverein hat angekündigt, die Besucher anzeigen zu wollen.