Mit Ku-Klux-Klan-Kostüm und Nazi-Codes auf Ball

Rassistischer Eklat! In Ku-Klux-Klan-Verkleidung ist eine Gruppe am Wochenende auf einem Faschingsball im Pongau (Salzburg) erschienen. Doch mehr noch: Eine weitere Gruppe hatte Nazisymbole auf ihren Kostümen.
In Pöham erschienen am Samstag mehrere junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren auf einer Faschingsveranstaltung und trugen dabei die typischen weißen Kutten und Kapuzen des rassistischen Ku-Klux-Klans. Der Geheimverbund ist in den Südstaaten der USA weitverbreitet.
Von Security verwiesen
Die Besucher sollen von einem Kostüm-Jurymitglied zur Rede gestellt worden sein, da sie ausgerechnet an einer Preisverleihung teilnahmen. Die Security verwies die Gruppe, in der auch eine Frau war, aus dem Festsaal.
Kurze Zeit später traten mehrere junge Männer in Häftlingskostümen auf. Auf ihren orangefarbenen Anzügen waren laut Zeugen zum Teil die Gefangenennummern „SS88“ angebracht, berichteten die „Salzburger Nachrichten“. Dieser Code stammt aus der Neonazi-Szene und steht für „Heil Hitler“.
Anzeige droht
Noch während die Security informiert wurde, entfernten sie die Klebebänder. Zudem soll ein junger Mann, der nicht zu den Gruppen gehörte, einen Hitlergruß gezeigt haben. Er musste die Veranstaltung verlassen, hieß es. Der Musikverein hat angekündigt, die Besucher anzeigen zu wollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.