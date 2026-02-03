Vorteilswelt
Faschingseklat

Mit Ku-Klux-Klan-Kostüm und Nazi-Codes auf Ball

Salzburg
03.02.2026 11:39
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Rassistischer Eklat! In Ku-Klux-Klan-Verkleidung ist eine Gruppe am Wochenende auf einem Faschingsball im Pongau (Salzburg) erschienen. Doch mehr noch: Eine weitere Gruppe hatte Nazisymbole auf ihren Kostümen.

In Pöham erschienen am Samstag mehrere junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren auf einer Faschingsveranstaltung und trugen dabei die typischen weißen Kutten und Kapuzen des rassistischen Ku-Klux-Klans. Der Geheimverbund ist in den Südstaaten der USA weitverbreitet. 

Von Security verwiesen
Die Besucher sollen von einem Kostüm-Jurymitglied zur Rede gestellt worden sein, da sie ausgerechnet an einer Preisverleihung teilnahmen. Die Security verwies die Gruppe, in der auch eine Frau war, aus dem Festsaal.  

Kurze Zeit später traten mehrere junge Männer in Häftlingskostümen auf. Auf ihren orangefarbenen Anzügen waren laut Zeugen zum Teil die Gefangenennummern „SS88“ angebracht, berichteten die „Salzburger Nachrichten“. Dieser Code stammt aus der Neonazi-Szene und steht für „Heil Hitler“.

Im Pfarrwerfener Ortsteil Pöham ist ein Fasching eskaliert.
Im Pfarrwerfener Ortsteil Pöham ist ein Fasching eskaliert.(Bild: Andreas Tröster)
Anzeige droht
Noch während die Security informiert wurde, entfernten sie die Klebebänder. Zudem soll ein junger Mann, der nicht zu den Gruppen gehörte, einen Hitlergruß gezeigt haben. Er musste die Veranstaltung verlassen, hieß es. Der Musikverein hat angekündigt, die Besucher anzeigen zu wollen. 

Salzburg

