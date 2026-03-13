Hühnerglück im Garten: Design trifft Tierwohl

Immer mehr Menschen entdecken private Hühnerhaltung für sich. Doch während herkömmliche Ställe oft unpraktisch und sperrig sind, rücken neue Konzepte Tierwohl und Praktikabilität in den Mittelpunkt. Eines davon kommt aus Niederösterreich: Das „Hanehus“ entstand ursprünglich für den Eigengebrauch, mittlerweile lieben es Hühnerfreunde aus ganz Europa.
Viele Familien wollen sich den Traum vom perfekten Frühstücksei von den eigenen Hühnern erfüllen. Doch hinter der artgerechten Haltung von Hühnern steckt mehr, als der idyllische Gedanke von Selbstversorgung vermuten lässt. Mit einem kleinen Verschlag im letzten Eck ist es längst nicht getan.
Denn Hühner bringen eine große Verantwortung mit sich. Sie sind empfindsame Lebewesen mit besonderen Bedürfnissen, auf die man eingehen muss, die Zeit erfordern und für die man geeignete Lebensbedingungen schaffen muss. Ein kleiner Garten mag im Vergleich zu einer Legebatterie wie ein Paradies wirken, doch das allein genügt nicht, um ihnen ein wirklich artgerechtes Leben zu ermöglichen.
Leichter gesagt, als getan
Mit all diesen wichtigen Themen rund um die Hühnerhaltung hat sich der Niederösterreicher Benedikt Stimpfl-Abele eingehend beschäftigt. Als er sich 2016 die ersten Tiere zulegte, hätte er aber noch jedem sprichwörtlich „den Vogel“ gezeigt, der ihm gesagt hätte, dass er zehn Jahre später Hühnerstall-Produzent sein wird.
Not macht erfinderisch
„Die ersten Ställe, die ich für die Hühner gekauft habe, waren mehr hübsch als praktisch. Aber ich hatte damals auch keine Ahnung, worauf wirklich Wert zu legen ist“, erzählt der 44-jährige schmunzelnd über seine ersten Erfahrungen. „Die Qualität war nicht zufriedenstellend, es war mir viel zu unpraktisch in der Handhabe und bei der Säuberung. Ich glaube, dass viele die Hühnerhaltung sogar wieder aufgeben, weil das mit den Ställen nicht klappt.“
Tischler wollte hohe Summe
Doch so einfach wollte sich der Klosterneuburger nicht geschlagen geben und begann zu tüfteln. „Ich bin dann ganz stolz mit meiner Zeichnung zu einem Tischler gegangen, da ich mir den Stall ganz nach meinen Vorstellungen zimmern lassen wollte. Als ich dann den Kostenvoranschlag in Höhe von 6.000 Euro in der Hand hielt, wusste ich, dass ich das mal auf eigene Faust versuchen werde“, so der anfängliche Hobby-Handwerker.
Marke „Eigenbau“
Viele Stunden in der Hauswerkstatt und etliche Prototypen später konnten die sieben Hühner das erste „Hanehus“ beziehen. Design und Funktionalität stehen im Vordergrund und dank der modularen Bauweise und praktischer Magnetschrauben ist es in sekundenschnelle kinderleicht auf- und abgebaut, wie der Erfinder in seinem Video eindrucksvoll beweist.
„Der Stall eignet sich vor allem für kleine und mittelgroße Rassen, da ich finde, dass große Hühner eher gewerblich gehalten werden sollten. Je nach Aufbau – ein- oder zweigeschossig – finden in einem Stall bis zu acht Tiere Platz“ erklärt der begeisterte Hühnerhalter.
In Niederösterreich hergestellt
Mittlerweile hat er sich sein „Hanehus“ sogar patentieren lassen und die Serienproduktion gestartet. Interessenten können sich online die gewünschte Variante selbst zusammenstellen, zwei bis drei Wochen später wird es vor die Tür geliefert.
„Mir ist wichtig, dass unsere Produkte nachhaltig sind. Wir verwenden hochwertiges Lärchenholz – das ist bei richtiger Pflege sehr langlebig. Beim Zuschneiden der Seitenteile bleibt auch sehr viel Holz über. Daraus entstehen dann Futterhäuschen und Nisthilfen für die Singvögel der Umgebung“, freut sich Stimpfl-Abele im Gespräch mit der „Krone“.
Am Ende geht es aber nicht nur um einen hübschen Stall oder das perfekte Frühstücksei. Es geht darum, Hühnern ein artgerechtes Zuhause zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen und ihrem natürlichen Verhalten nachgehen können.
Tierwohl, das Freude macht
Mit einem durchdachten Konzept, nachhaltigen Materialien und einem Auge fürs Detail gelingt es Stimpfl-Abele, Hobbyhaltern genau das zu ermöglichen – und den kleinen gefiederten Freunden ein echtes Traumhaus im Garten zu schenken. Denn wer einmal das zufriedene Gackern und das fröhliche Scharren seiner Hühner erlebt hat, weiß: Hühnerhaltung kann so einfach Freude, Verantwortung und Tierwohl miteinander verbinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.