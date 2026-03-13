Hühnerglück im Garten: Design trifft Tierwohl

Am Ende geht es aber nicht nur um einen hübschen Stall oder das perfekte Frühstücksei. Es geht darum, Hühnern ein artgerechtes Zuhause zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen und ihrem natürlichen Verhalten nachgehen können.

Tierwohl, das Freude macht

Mit einem durchdachten Konzept, nachhaltigen Materialien und einem Auge fürs Detail gelingt es Stimpfl-Abele, Hobbyhaltern genau das zu ermöglichen – und den kleinen gefiederten Freunden ein echtes Traumhaus im Garten zu schenken. Denn wer einmal das zufriedene Gackern und das fröhliche Scharren seiner Hühner erlebt hat, weiß: Hühnerhaltung kann so einfach Freude, Verantwortung und Tierwohl miteinander verbinden.