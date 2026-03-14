Dieser Skistar eröffnete auch schon den Opernball

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Formel 1 im Ticker
Johannes Aigner, der bei den Paralympics in Cortina mit dreimal Gold und einmal Silber einer der Superstars ist, glänzt auch abseits der Skipiste als echtes Multitalent. Was viele nicht wissen: Er eröffnete schon den Opernball, ist aber auch Musiker, Fotograf und IT-Spezialist.
Diese Serie ist schon fast unheimlich – Johannes Aigner holte Freitag in seinem neunten Paralympics-Rennen seine neunte Medaille! Auf Gold im Riesentorlauf der sehbehinderten Klasse ist der 20-jährige Heeressportler besonders stolz: „Wir haben im zweiten Durchgang voll riskiert und die Aufholjagd noch geschafft. Das war schon richtig gut.“
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