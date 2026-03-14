Bub brach sich Bein – Vater sucht Eislauf-Rowdy

Nur einer der Männer nahm Rücksicht

„Aus Sicherheitsgründen haben die Lehrer die Kids dazu angehalten, dass sie nur auf einer Seite der Halle bleiben, damit die beiden Erwachsenen auf der anderen genügend Platz haben. Doch nur einer der Männer hat sich daran gehalten, der zweite offenbar nicht“, erklärt der Vater.