Bub brach sich Bein – Vater sucht Eislauf-Rowdy

Ein erwachsener Eislauf-Rowdy soll durch seine rücksichtslose Fahrweise einen zehnjährigen Buben in Steyr (OÖ) derart erschreckt haben, dass dieser stürzte und sich den Unterschenkel brach. Der Papa des Schülers erstattete Anzeige bei der Polizei und hofft nun, dass der Unbekannte vielleicht doch noch ausgeforscht werden kann.
Der zehnjährige Sandro aus Bad Hall ist nicht zu beneiden. Er hat starke Schmerzen, kann das linke Bein nicht belasten und durfte eine ganze Woche das Bett nicht verlassen. Diagnose im Klinikum Steyr, wo er zunächst über Nacht unter medizinischer Beobachtung gestanden war: Unterschenkelbruch – offenbar ausgelöst durch einen rücksichtslosen Erwachsenen am 5. März auf dem Steyrer Eislaufplatz.
„Ich hab‘ Anzeige bei der Polizei erstattet“, sagt Vater Rudolf W. Denn: Der mutmaßliche Verursacher der Verletzung ist unbekannt. „Er hat Sandro weder Erste Hilfe geleistet, noch die Rettung alarmiert. Stattdessen hat er sich einfach aus dem Staub gemacht“, ärgert sich der 41-Jährige, der nur 25 Minuten nach dem Vorfall am Unglücksort eintraf.
Opioidhaltiges Schmerzmittel nötig
Eine Lehrerin des Sohnes hatte ihn verständigt. Ein Notarzt musste dem vor Schmerz schreienden Buben vor Ort ein opioidhaltiges Mittel verabreichen, damit ihm der Schlittschuh entfernt werden konnte. Sein linker Fuß war bereits massiv angeschwollen.
Die Vorgeschichte: Sandro war am Vormittag mit Lehrern und etwa 30 anderen Kindern der Volksschule Pfarrkirchen in Steyr eislaufen. Der Zehnjährige stand erst zum zweiten Mal auf Schlittschuhen. Außer seinen Schulkollegen und den Pädagogen befanden sich noch zwei ihm unbekannte Erwachsene am Eis, die dort offenbar sehr rasant herumkurvten.
Nur einer der Männer nahm Rücksicht
„Aus Sicherheitsgründen haben die Lehrer die Kids dazu angehalten, dass sie nur auf einer Seite der Halle bleiben, damit die beiden Erwachsenen auf der anderen genügend Platz haben. Doch nur einer der Männer hat sich daran gehalten, der zweite offenbar nicht“, erklärt der Vater.
Der Unbekannte soll weiter mit sehr hoher Geschwindigkeit zwischen den Kindern durchgezischt sein. „Als sich mein Sohn nach einem Sturz an der Bande aufziehen wollte, ist der Mann wieder ganz knapp an ihm vorbei. Das hat den Sandro so erschreckt, dass er umfiel und sich den Fuß brach“, so der Vater.
Beschreibung des Mannes
Gesucht wird nun ein etwa 25-Jähriger mit dunkelbraunem Seitenscheitel und Dreitagebart, der offenbar schwarz-blaue Eishockeyschuhe, schwarze Jeans und eine dunkle Jacke trug. Ihm wird unterlassene Hilfeleistung (§95 StGB) bzw. Imstichlassen eines Verletzten (§94 StGB) vorgeworfen.
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