Pöltl feiert Sieg im 300. NBA-Spiel mit Toronto

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) sein 300. Spiel für die Toronto Raptors in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg begangen. Zum 122:115 gegen die Phoenix Suns steuerte der 30-jährige Center aus Wien je sechs Punkte und Rebounds sowie einen Assist in 20:58 Minuten Einsatzzeit bei. Brandon Ingram führte die Kanadier mit 36 Zählern an.
Toronto war lange Zeit einem Rückstand hinterhergelaufen, ehe im Schlussviertel die Wende erfolgte. Beim Stand von 95:105 bei noch gut acht Minuten Spielzeit zauberten die Raptors einen 27:10-Lauf auf das Parkett. Es sei ein „sehr wichtiger“ Sieg gelungen, kommentierte Jubilar Pöltl den Ausgang der Partie.
Am Sonntag gegen Detroit
Am Sonntag empfangen die Kanadier die Detroit Pistons. Der Leader der Eastern Conference besiegte die Memphis Grizzlies 126:110. Für Center Jalen Duren standen dabei 30 Punkte und 13 Rebounds zu Buche. Spielmacher Cade Cunningham verzeichnete 17 Zähler und 15 Assists.
Mit den New York Knicks (101:92 bei den Indiana Pacers) und den Cleveland Cavaliers (138:105 bei den Dallas Mavericks) blieben auch zwei Verfolger der Pistons erfolgreich. Anthony Edwards führte die Minnesota Timbervolves mit 42 Punkten zu einem 127:117-Auswärtserfolg über die Golden State Warriors.
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