Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

122:115 gegen Phoenix

Pöltl feiert Sieg im 300. NBA-Spiel mit Toronto

US-Sport
14.03.2026 07:26
Jakob Pöltl im Duell mit Suns-Star Devin Booker (l.)
Jakob Pöltl im Duell mit Suns-Star Devin Booker (l.)(Bild: AP/Frank Gunn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) sein 300. Spiel für die Toronto Raptors in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg begangen. Zum 122:115 gegen die Phoenix Suns steuerte der 30-jährige Center aus Wien je sechs Punkte und Rebounds sowie einen Assist in 20:58 Minuten Einsatzzeit bei. Brandon Ingram führte die Kanadier mit 36 Zählern an.

0 Kommentare

Toronto war lange Zeit einem Rückstand hinterhergelaufen, ehe im Schlussviertel die Wende erfolgte. Beim Stand von 95:105 bei noch gut acht Minuten Spielzeit zauberten die Raptors einen 27:10-Lauf auf das Parkett. Es sei ein „sehr wichtiger“ Sieg gelungen, kommentierte Jubilar Pöltl den Ausgang der Partie.

Lesen Sie auch:
Celtics-Superstar Jayson Tatum
Lakers, Jazz und Co.
Basketball: Woher kommen die Namen der NBA-Teams?
16.05.2022

Am Sonntag gegen Detroit
Am Sonntag empfangen die Kanadier die Detroit Pistons. Der Leader der Eastern Conference besiegte die Memphis Grizzlies 126:110. Für Center Jalen Duren standen dabei 30 Punkte und 13 Rebounds zu Buche. Spielmacher Cade Cunningham verzeichnete 17 Zähler und 15 Assists.

Mit den New York Knicks (101:92 bei den Indiana Pacers) und den Cleveland Cavaliers (138:105 bei den Dallas Mavericks) blieben auch zwei Verfolger der Pistons erfolgreich. Anthony Edwards führte die Minnesota Timbervolves mit 42 Punkten zu einem 127:117-Auswärtserfolg über die Golden State Warriors.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
14.03.2026 07:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
165.835 mal gelesen
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
162.876 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
156.623 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2107 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1489 mal kommentiert
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1049 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr US-Sport
122:115 gegen Phoenix
Pöltl feiert Sieg im 300. NBA-Spiel mit Toronto
Chamberlain abgelöst
Shai Gilgeous-Alexander bricht NBA-Rekord
Vancouver siegt
Tor und zwei Assists: Rossi als Spieler des Tages!
PWHL
Zweites Saisontor von Steirerin Theresa Schafzahl
NBA
Toronto Raptors rutschen aus den Play-off-Plätzen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf