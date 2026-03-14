Pöltl feiert Sieg im 300. NBA-Spiel mit Toronto

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) sein 300. Spiel für die Toronto Raptors in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg begangen. Zum 122:115 gegen die Phoenix Suns steuerte der 30-jährige Center aus Wien je sechs Punkte und Rebounds sowie einen Assist in 20:58 Minuten Einsatzzeit bei. Brandon Ingram führte die Kanadier mit 36 Zählern an.