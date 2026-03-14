Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ex-Veilchen Braunöder

Zwischen ungewisser Zukunft und Fußball-Wunder

Fußball International
14.03.2026 06:30
Braunöder (re.) kickt derzeit beim SSC Bari.
Braunöder (re.) kickt derzeit beim SSC Bari.(Bild: Privat)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Matthias Braunöder steckt mit Bari im Abstiegskampf der Serie B, droht sogar der bittere Gang in die italienische Drittklassigkeit. Im Sommer wird der Mittelfeldmotor aber wieder nach Como zurückkehren. Doch beim Sensationsteam, das Richtung Champions League schielt, wird´s für den Burgenländer sehr eng in Sachen Kaderplatz. Wie geht´s für ihn weiter?

0 Kommentare

„Wir befinden uns leider in einer absoluten Negativspirale. Es ist zum Haareraufen.“ Matthias Braunöder war sichtlich bedient, als er der „Krone“ vom Status quo bei der SSC Bari erzählte. Der Klub kämpft in Italiens Serie B um das sportliche Überleben, es droht vielleicht sogar der bittere Abstieg in die Drittklassigkeit. Man liegt am vorletzten Platz, am vergangenen Spieltag gab’s sogar eine 0:4-Abreibung beim Schlusslicht Pescara.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
14.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
165.835 mal gelesen
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
162.876 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
156.623 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2107 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1489 mal kommentiert
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1049 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Fußball International
Kommentator schwärmt
Staunen über ÖFB-Legionär: „Tor wie ein Gemälde“
Krone Plus Logo
Ex-Veilchen Braunöder
Zwischen ungewisser Zukunft und Fußball-Wunder
Premier-League-Ticker
West Ham gegen Manchester City ab 21 Uhr LIVE
Premier-League-Ticker
Konferenz mit Arsenal und Chelsea ab 18.30 Uhr
La Liga im Ticker
Real Madrid gegen Elche ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf