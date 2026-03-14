Zwischen ungewisser Zukunft und Fußball-Wunder

„Wir befinden uns leider in einer absoluten Negativspirale. Es ist zum Haareraufen.“ Matthias Braunöder war sichtlich bedient, als er der „Krone“ vom Status quo bei der SSC Bari erzählte. Der Klub kämpft in Italiens Serie B um das sportliche Überleben, es droht vielleicht sogar der bittere Abstieg in die Drittklassigkeit. Man liegt am vorletzten Platz, am vergangenen Spieltag gab’s sogar eine 0:4-Abreibung beim Schlusslicht Pescara.