Zwischen ungewisser Zukunft und Fußball-Wunder

Matthias Braunöder steckt mit Bari im Abstiegskampf der Serie B, droht sogar der bittere Gang in die italienische Drittklassigkeit. Im Sommer wird der Mittelfeldmotor aber wieder nach Como zurückkehren. Doch beim Sensationsteam, das Richtung Champions League schielt, wird´s für den Burgenländer sehr eng in Sachen Kaderplatz. Wie geht´s für ihn weiter?
„Wir befinden uns leider in einer absoluten Negativspirale. Es ist zum Haareraufen.“ Matthias Braunöder war sichtlich bedient, als er der „Krone“ vom Status quo bei der SSC Bari erzählte. Der Klub kämpft in Italiens Serie B um das sportliche Überleben, es droht vielleicht sogar der bittere Abstieg in die Drittklassigkeit. Man liegt am vorletzten Platz, am vergangenen Spieltag gab’s sogar eine 0:4-Abreibung beim Schlusslicht Pescara.
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